Pasen verloopt niet overal droog, daarna wel zonnige dagen op komst

Het paasweekend begint wisselvallig. In het zuidoosten is zaterdagochtend nog wat gespetter mogelijk, maar in het westen en noorden laat de zon zich al geregeld zien. Later op de dag blijft het op de meeste plekken droog, al kan in het zuiden nog een spatje regen vallen.

De temperatuur loopt op naar 13 tot 16 graden. Daarbij staat een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Vooral in het westen en noorden zijn de beste kansen op zon, verder landinwaarts overheerst de bewolking.

