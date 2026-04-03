Eerst wisselvallig Pasen, daarna kans op 20 graden

3 apr 2026, 12:12

Pasen staat voor de deur en het weer kan in deze tijd van het jaar behoorlijk grillig en onzeker zijn. Soms is het met Pasen zelfs kouder dan met Kerstmis. Dat heeft onder meer te maken met de wisselende data waarop Pasen valt. Dit jaar hebben de paasdagen ook twee gezichten, meldt meteoroloog Robert de Vries.

De reden dat Pasen elk jaar op een andere datum valt, is door de kerk vastgesteld. Pasen valt op de eerste zondag na de eerste volle maan in de lente (20 maart). De vroegst mogelijke datum waarop Pasen kan vallen, is 22 maart, terwijl Pasen uiterlijk op 25 april kan plaatsvinden. Dat heeft grote gevolgen voor het weertype.

Witte Pasen

De koudste Pasen sinds 1901 was in 1964. Toen viel eerste paasdag op 29 maart en werd het in De Bilt slechts 3,9 graden. Op tweede paasdag werd het 4,5 graden. Samen was dit de koudste Pasen sinds het begin van de metingen. Verder in de top 3 staan 2008 en 2013. In 2008 viel er zelfs sneeuw en ontstond lokaal een sneeuwdek van 10 centimeter. Het vroor in het hele land. Op eerste paasdag 2008 werd het in Twente -7 graden en aan de grond -11 graden.

De andere kant van de medaille is er ook: met Pasen kan het zomers warm zijn. In 2011 kwam de gemiddelde temperatuur over beide dagen uit op 25 graden. Op eerste paasdag werd het zelfs 26 graden. Ook 2019 en 1949 staan in de top 3 van warmste Pasen sinds 1901. Al deze paasdagen vielen in de tweede helft van april.

Meeste zon tweede paasdag

Dit jaar staan er geen records op het programma en komen de temperaturen rond of iets boven het gemiddelde voor deze tijd van het jaar uit. Vooral op eerste paasdag begint de dag met veel bewolking en kan er wat regen vallen. In de loop van de dag breekt de zon vaker door. Op tweede paasdag is er geregeld ruimte voor de zon, blijft het droog en wordt het plaatselijk 15 of 16 graden in het binnenland.

Eerste warme dag van 2026?

Eind februari en in maart zaten we al een paar keer dicht bij de eerste lokale warme dag (meer dan 20 graden) van dit jaar. Na de paasdagen doen we opnieuw een poging. We hebben te maken met een hogedrukgebied en later een zuidoostelijke stroming. Lokaal kan het kwik in het zuiden de 20 graden bereiken op dinsdag of woensdag, maar dan moet alles goed samenvallen. Volgens de laatste berekeningen blijft de warmste lucht net ten zuidwesten van ons land.

Door Robert de Vries

