April doet wat hij wil, maar wat doet het weer met Pasen?

Nog even en april staat alweer op de kalender. Het staartje van de eerste lentemaand is wat fris verlopen, maar over het geheel was maart zeer zonnig en warm. Nu het paasweekeinde nadert, zijn we benieuwd hoe het eerste weekend van april gaat verlopen.

Zoals gezegd verliep maart uitermate zonnig. Met 30 procent meer zon dan normaal was het zelfs een van de zonnigste maartmaanden ooit. Mede daardoor was het gemiddeld een ruime graad warmer dan gebruikelijk. Vooral de eerste week van de maand was het bijzonder warm, met op veel plaatsen 15 tot 20 graden. Er werden zelfs vier dagen op rij warmterecords gebroken. Door de zonneschijn, warmte en minder neerslag dan normaal was er ook veel verdamping en sprake van droogte.

April doet wat hij wil

Deze uitspraak over de maand april is kenmerkend voor de tweede lentemaand, die over het algemeen grillig kan verlopen. Volgens het langjarig gemiddelde is april de droogste maand van het jaar. Dit jaar lijkt het erop dat we wel met enkele buien te maken krijgen. Met name de tweede week van april lijkt wat wisselvalliger te verlopen. Normaal wordt het overdag zo'n 13 graden in de eerste helft van de maand en loopt dat op naar 16 graden aan het einde. Dat lijkt nu zelfs enkele graden hoger uit te vallen. Tijdens de nachtelijke uren kan het nog best fris worden, met zelfs kans op nachtvorst.

Zachter met Pasen

April gaat lenteachtig van start, maar in de aanloop naar Pasen wordt het weer een paar graden frisser, met meer wind en wolken. Ook blijft het niet overal droog. In het weekend loopt de temperatuur weer op en komen we op veel plaatsen uit op aangename lentewaarden rond 15 graden. Tijdens de eerste paasdag kan er nog een bui vallen, maar tweede paasdag verloopt waarschijnlijk stralend zonnig en warm, met plaatselijk zelfs 20 graden op de thermometer. De dag erna, dinsdag, wordt het mogelijk nog iets warmer, maar neemt de wisselvalligheid weer toe.

