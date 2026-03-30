Lente keert terug: mogelijk 'aanzienlijke temperatuurstijging' dit weekend

Na een onstuimige nacht is het weer maandag nog allesbehalve rustig. Verspreid over het land trekken buien over, met in het oosten kans op hagel en een klap onweer. Het voelt guur aan met temperaturen rond de 9 graden en een stevige noordwestenwind. Dat meldt meteoroloog Stefan van der Gijze.

Vanaf dinsdag laat het weer voorzichtige verbetering gezien. De temperatuur loopt geleidelijk op, met in het weekend mogelijk "een aanzienlijke temperatuurstijging", aldus Van der Gijze.

