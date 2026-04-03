Paaseitjes, paasstol en lang weekend: maar wat vieren we met Pasen?

Paaseitjes, paasstollen en een extra lang weekend: voor veel mensen draait Pasen vooral om gezelligheid en lekker eten. Maar achter al die tradities en het lange weekend schuilt een verhaal. Want wat is eigenlijk de betekenis van Goede Vrijdag en Pasen? Hart van Nederland legt het uit in dit artikel.

De een trekt met de caravan eropuit om van het mooie weer te genieten, terwijl de ander thuis de tafel vol zet met kleurrijke lekkernijen, van chocolade-eitjes tot paasstollen. De ANWB heeft in ieder geval al gewaarschuwd voor extra drukte op de weg tijdens het paasweekend.

Van rouw naar feest

Op Goede Vrijdag staan christenen stil bij de dood van Jezus Christus. Volgens het geloof werd Hij op deze dag gekruisigd. In kerken worden sobere diensten gehouden, waarin het lijden en sterven van Jezus centraal staan. Het is een dag van rouw en bezinning. De term 'goede vrijdag' verwijst naar het geloof dat Jezus met zijn dood alle gelovigen verloste van hun zonden.

In tegenstelling tot Goede Vrijdag staat Pasen juist in het teken van bevrijding en overwinning. Drie dagen na Goede Vrijdag stond Jezus op uit de dood. Toen een aantal vrouwen zijn graf bezocht, bleek het leeg te zijn. De opstanding van Jezus is voor christenen een belangrijk moment: het wordt gezien als bewijs dat Hij de Zoon van God is en dat Hij de dood overwon. Pasen staat daarom symbool voor nieuw leven.