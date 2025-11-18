Het energielabel van je huis verbeteren? Zo pak je dat aan

Er wordt op de woningmarkt steeds meer waarde gehecht aan een goed energielabel. Hoe energiezuiniger je huis, hoe beter je label, hoe hoger de (verkoop)waarde van de woning. Ook bij het afsluiten van een hypotheek biedt het voordelen: steeds meer banken bieden rentekorting op de hypotheek voor een woning met een goed energielabel. Toch weten eigenaren niet hoe ze het energielabel van hun huis moeten verbeteren, blijkt uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis.

De normering van het energielabel loopt van A tot en met G, A++++ is daarbij het hoogst haalbare label. De voordelen die bij het verbeteren van het label komen kijken, zijn voor meer dan de helft van de huiseigenaren belangrijke redenen om te verduurzamen, blijkt uit een enquête van de belangenvereniging.

Tegelijkertijd weet driekwart van de eigenaren niet welke maatregelen daadwerkelijk kunnen bijdragen aan het verbeteren van het label. Dat leidt tot verkeerde keuzes in het verduurzamingsproces, aldus de vereniging.

Bewijsstukken verdwijnen na de verkoop

Bovendien komt het voor dat eigenaren een relatief slecht energielabel krijgen terwijl ze in werkelijkheid wel een energiezuinige woning bezitten. Dit komt doordat er veel onduidelijkheid heerst over welke bewijsstukken er nou eigenlijk nodig zijn om te kunnen aantonen dat er verduurzamingsmaatregelen zijn getroffen. Volgens Vereniging Eigen Huis vormt dit voor maar liefst 80 procent van eigenaren een potentieel probleem.

Wat bijdraagt aan dat probleem is dat dergelijke bewijsstukken niet altijd in handen zijn van de huidige eigenaar. Als er door een vorige bewoner al verduurzamingsmaatregelen zijn getroffen, dan is het aan die persoon om de nieuwe eigenaar te voorzien van bewijs, bijvoorbeeld in de vorm van facturen. Een doodlopende weg dus voor eigenaren die niet in contact staan met de vorige bewoners.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

" Dit is natuurlijk totaal onrechtvaardig en onnodig", aldus Cindy Kremer, algemeen directeur van Vereniging Eigen Huis. "Bewijsmateriaal moet duidelijker en altijd gekoppeld zijn aan de woning en niet aan de degene die het indient. Uiteraard wel binnen de privacyrichtlijnen." Met dit sentiment is zo'n 89 procent van de respondenten het eens, een overweldigende meerderheid dus.

Verduurzamen in vier stappen

Sinds kort worden potentiële kopers tijdens hypotheekgesprekken standaard geïnformeerd over financieringsmogelijkheden voor de verbetering van het label. Maar er moet nog meer gebeuren, volgens Vereniging Eigen Huis. In samenwerking met de Rijksoverheid hoopt de vereniging daar binnenkort verandering in te brengen door middel van een nieuwe beoordelingsmethode.

"Wij vinden dat huiseigenaren het energielabel moeten krijgen waar hun woning recht op heeft. Zij moeten weten welke maatregelen ze kunnen nemen voor een beter label en welk bewijs hiervoor nodig is", aldus Kremer. "De nieuwe methodiek moet consumenten daar op een eenvoudige manier inzicht in geven."

Tot die tijd kunnen eigenaren wiens huis nog niet optimaal is verduurzaamd een aantal maatregelen treffen om op den duur een beter energielabel toegekend te krijgen:

1. Isoleren

Eigenaren met een slecht energielabel, zoals G, kunnen bij deze stap beginnen. Door de buitenkant van de woning te isoleren wordt de energievraag beperkt: warmte wordt zo beter binnen gehouden in de winter, en buiten gehouden in de zomer. Dit kan op verschillende plekken worden gerealiseerd voor optimale resultaten, denk aan bijvoorbeeld dakisolatie, glasisolatie of vloerisolatie.

2. Ventileren

Door goede isolatie wordt de hoeveelheid frisse lucht die het huis binnenkomt beperkt. Dergelijke gezonde lucht is echter wel nodig. Het is daarom essentieel om ook het ventilatiesysteem in je huis eens goed te bekijken. Een oude, mechanische ventilatiebox op wisselstroom heeft een hoger energieverbruik dan een box op gelijkstroom met een CO2 gestuurd systeem. Om de rekening te verlagen en het label te verbeteren, kan op dit vlak dus mogelijk veel winst worden behaald.

3. Groene energie

Uit het straatbeeld blijkt dat steeds meer woningeigenaren de stap zetten: zonnepanelen aanschaffen. Je zorgt zo voor het opwekken van je eigen schone energie en bent daarmee ook minder afhankelijk van stijgende prijzen bij energieleveranciers. Zonnepanelen dragen bijna altijd bij aan een beter energielabel.

4. Verwarmen

Wanneer je huis van top tot teen bestendig is gemaakt tegen onnodig energieverbruik, kun je gaan kijken naar een duurzaam verwarmingssysteem. Een hybride of volledig elektrische warmtepomp is daarbij de meest efficiënte keuze. Dergelijke pompen halen warmte uit water, de lucht of de grond en zijn doorgaans alleen geschikt voor redelijk tot goed geïsoleerde woningen.