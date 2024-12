Jas aan in huis en flink stoken: senioren al jaren in kou door nalatigheid woningbouw

Woonzorg heeft dinsdagmiddag door middel van een schriftelijke reactie gereageerd op de zorgen van de senioren uit Monnickendam, met onder andere de volgende statements:

"Wij vinden het vervelend dat huurders in ons wooncomplex Swaenborch tocht en kou ervaren. En ook twijfel hebben over de juistheid van het energielabel van hun woningen. Dat huurders tocht ervaren is ons bekend. Maar klachten over kou hebben wij niet ontvangen."

"Vanwege de twijfel bij huurders over de juistheid van de in 2020 geregistreerde energielabels zijn wij in gesprek geweest met de huurderscommissie van Swaenborch. Want we vinden het belangrijk dat huurders zich gehoord voelen. Vervolgens hebben wij in augustus een onafhankelijk bouwkundig adviesbureau opdracht verstrekt opnieuw de energielabels vast te stellen. Ondanks dat een vastgesteld energielabel 10 jaar geldig blijft."

"Huurders zijn in oktober via een brief geïnformeerd over de nieuwe energielabels in het wooncomplex en het onderzoek naar de tocht. We snappen dat huurders graag willen weten welk energielabel hun woning heeft. Daarom zullen wij de huurders van Swaensborch hier alsnog individueel over informeren. En hen eveneens het energielabel toesturen. Ook gaan wij met de huurderscommissie opnieuw in gesprek om de relatie van het energielabel met de huuraanpassing toe te lichten. En goed in kaart te brengen welke woonzorgen huurders in Swaensborch ervaren."

Desondanks ziet energiecoach Tessel het veel simpeler. De oplossing is volgens hem niet ingewikkeld. De ramen moeten zo snel mogelijk worden vervangen.