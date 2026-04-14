Kampeerwinkel, snacks en een blikjesautomaat: Pomphouder Huub moet wát

Hoe houd je als pomphouder het hoofd nog boven water in deze bizarre benzinetijden? En zeker in de grensstreek? Vraag dat maar aan Huub Minten uit Landgraaf. Want naast een tankstation heeft hij ook een wasserette, een snackbar, een statiegeldmachine, een waterstofpomp en sinds een paar dagen ook een kampeerwinkel.

Allemaal op hetzelfde terrein, alles om maar klanten te trekken. En met een beetje geluk tanken ze dan ook gelijk nog even. De goedlachse Huub legt uit: "Het is hier rampzalig bij de grens. Ik heb echt het geluk dat ik meer ben gaan doen, want nu verkoop ik nog. Ik heb ook medelijden met de collega's die alleen een tankstation hebben."

Hoofd boven water houden

Wel versombert hij even. "Mijn hoofd staat nooit stil: ik denk altijd na over hoe ik het hoofd boven water moet houden. Ik heb geleerd nooit op maar één paard te wedden. Want niets is zo onbetrouwbaar als onze overheid met die marges en accijnzen."

Zelf zien hoe Huub de boel draaiende houdt? En wat zijn klanten daarvan vinden?