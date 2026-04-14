'Kabinet trekt miljard uit voor steunmaatregelen, geen goedkopere benzine'

Het kabinet werkt aan een steunpakket van bijna 1 miljard euro om de gevolgen van de oorlog in het Midden-Oosten op te vangen. Dat melden bronnen aan de NOS.

Het pakket moet werknemers, ondernemers en huishoudens helpen bij stijgende kosten. De benzineprijs gaat niet omlaag, omdat het kabinet de accijnzen niet wil verlagen.

Eerder vertelde Jetten ook al niet van plan te zijn om in te grijpen tegen de hoge brandstofprijzen, zo is te zien in bovenstaande video.

Hogere reiskostenvergoeding

De reiskostenvergoeding voor werknemers zou omhooggaan van 23 naar 25 cent per kilometer. Voor kleine ondernemers wordt de wegenbelasting op bestelauto's tijdelijk gehalveerd.

Ook ligt er volgens de bronnen 50 miljoen euro klaar voor huishoudens die moeite hebben met hun energierekening. Verder wil het kabinet investeren in isolatie van woningen en duurzame plannen bij bedrijven.

Het steunpakket wordt vrijdag besproken in de ministerraad. Daarna gaat het kabinet in gesprek met oppositiepartijen om te kijken of er voldoende steun is voor de plannen of dat ze nog aangepast moeten worden.