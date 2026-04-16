Brandstoftanks van meerdere auto's doorboord in wijk in Heerlen

Crime

Vandaag, 13:04

In de wijk Molenberg in Heerlen zijn deze week acht auto's beschadigd doordat onbekenden de benzinetanks hebben doorboord. Eerder deze maand gebeurde dit ook al bij vier auto's van een buitenschoolse opvang op een andere parkeerplaats in de buurt. Dat meldt De Limburger donderdag.

De schade werd ontdekt op een parkeerplaats bij de Schiffelerhof. Bewoners zagen grote benzinevlekken onder de auto's en schakelden de politie in. Volgens bewoners zijn de tanks met een boor van onderaf opengeboord. Een week eerder zou al geprobeerd zijn benzine te stelen via de brandstofklep, maar dat mislukte.

Diefstal of vandalisme

Of het om diefstal of vandalisme gaat, is nog onduidelijk. Bij het eerdere incident bij de buitenschoolse opvang liep de benzine over de parkeerplaats weg en werd deze niet meegenomen.

De politie heeft nog geen verdachten aangehouden. Er zijn geen camerabeelden en er zijn geen woningen in de directe omgeving van de parkeerplaatsen. De schade voor gedupeerden kan flink oplopen, omdat een kapotte brandstoftank duur is om te vervangen.

Door Redactie Hart van Nederland

