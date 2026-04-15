Aantal meldingen discriminatie opnieuw gestegen, mede door Wilders

Vorig jaar is het aantal meldingen van discriminatie opnieuw gestegen. Een belangrijk deel van die toename hangt samen met een bericht dat PVV-leider Geert Wilders in augustus op X plaatste. Dat blijkt uit een onderzoek dat minister Pieter Heerma (Binnenlandse Zaken) woensdag ontvangt.

Regionale meldpunten kregen samen ruim 25.000 meldingen binnen, waarvan meer dan 14.000 betrekking hadden op het bericht van Wilders. Daarin stond een afbeelding met twee halve gezichten: een jonge blonde vrouw met het label 'PVV' en een oudere vrouw met hoofddoek met het label 'PvdA'. Een jaar eerder ging het in totaal om bijna 15.000 meldingen. Ook bij Meld.Online Discriminatie speelde het bericht een grote rol: van de circa 2.800 meldingen had ongeveer twee derde hiermee te maken.

Een joodse student durft niet meer met een joods symbool te lopen uit angst voor discriminatie, zoals te zien in deze video:

11.000 discriminatie-incidenten

De politie registreerde bijna 11.000 discriminatie-incidenten, zo’n 1.100 meer dan het jaar daarvoor. Bij de Nationale Ombudsman bleef het aantal meldingen ongeveer gelijk, rond de 300. De Kinderombudsman zag het aantal meldingen juist sterk stijgen naar 49, meer dan een verdubbeling ten opzichte van 2024.

Veel meldingen gaan over discriminatie op basis van herkomst. Zo beschreef de politie een incident waarbij een jongen die in een opvang voor Oekraïense vluchtelingen woont, onderweg naar school van zijn fiets werd geduwd en geschopt. Daarnaast werden 867 antisemitische incidenten geregistreerd, waaronder vernielingen op een Joodse begraafplaats.

Afwijzen op werk

Ook op andere vlakken wordt discriminatie gemeld. Zo gaf iemand aan te zijn afgewezen voor werk omdat zij "geen 'native Dutch speaker'" zou zijn, ondanks dat zij in Nederland is geboren en Nederlands haar moedertaal is. In een ander geval werd een vrouw gevraagd haar hoofddoek af te doen voordat zij een benzinestation mocht betreden.

Het College voor de Rechten van de Mens ontving 853 verzoeken om een oordeel over mogelijke discriminatie, enkele honderden meer dan een jaar eerder. Deze meldingen gingen relatief vaak over een handicap of chronische ziekte. Zo werd bij een andere organisatie gemeld dat iemand geen eten mocht afhalen bij een eethuis omdat diens hulphond niet naar binnen mocht.