Visboer uit Hoek van Holland voor rechter na weigeren vrouw met niqab

Rechtszaak

Vandaag, 10:55

Het gerechtshof Den Haag heeft begin maart bepaald dat een visboer uit Hoek van Holland voor de rechter moet komen. De man weigerde een vrouw met een niqab te bedienen en wordt daarom vervolgd voor discriminatie.

Het incident vond plaats op 25 september 2022. De vrouw stapte de viszaak binnen om kibbeling te bestellen, maar werd door de visboer geweigerd omdat zij een niqab droeg. Op beelden die de vrouw met haar telefoon heeft gemaakt, is te horen dat de man meerdere keren aangeeft dat hij haar niet wil helpen, omdat haar gezicht niet te zien is.

Benieuwd wat voor straffen er zijn in Nederland? Dat zie je in deze video:

De vrouw deed op 5 oktober 2022 aangifte van discriminatie op basis van haar geloof. Volgens haar werd zij anders behandeld door de visboer vanwege de niqab die zij droeg als uiting van haar geloof.

Hof ziet genoeg bewijs

De officier van justitie vond dat er onvoldoende bewijs was voor een strafzaak en had de zaak geseponeerd. De vrouw was het hier niet mee eens en stapte naar het gerechtshof Den Haag. Het hof oordeelde dat er wél genoeg bewijs is voor een strafzaak. Volgens het hof zijn de camerabeelden, verklaringen in het dossier en de aangifte van de vrouw voldoende om een vervolging te starten.

Het hof meldt dat de strafzaak een belangrijke zaak is voor de samenleving. Volgens de rechters is het onduidelijk wanneer een winkelier iemand mag weigeren vanwege gezichtsbedekkende kleding. Deze rechtszaak moet daar meer duidelijkheid over geven.

Door Redactie Hart van Nederland

