Na rellen Den Haag wordt verbod op gezichtsbedekking mogelijk strenger

Na rellen Den Haag wordt verbod op gezichtsbedekking mogelijk strenger

Beleid

Vandaag, 17:50

Demissionair minister Frank Rijkaart (Binnenlandse Zaken, BBB) wil dat er dit jaar nog een wetsvoorstel komt dat gezichtsbedekkende kleding tijdens demonstraties verbiedt. Hij kondigde dit aan in de Tweede Kamer tijdens een debat over de recente rellen in Den Haag.

Door de hevige ongeregeldheden afgelopen weekend in Den Haag klinkt de roep om een uitbreiding van het verbod op gezichtsbedekkende kleding steeds luider. Bij de rellen raakten meerdere agenten en journalisten gewond, nadat zo'n 1200 rechts-extremistische relschoppers zich tegen de politie keerden. Veel van hen hadden hun gezicht bedekt.

De rellen begonnen toen de meute relschoppers de snelweg (A12) wilde blokkeren. Daar raakten zij slaags met de politie.

Het wetsvoorstel moet eerst in consultatie worden gebracht, zodat burgers en organisaties hun mening kunnen geven. Rijkaart deed deze toezegging nadat VVD-leider Dilan Yeşilgöz aandrong op strengere regels.

Uitbreiding van wet

Het dragen van gezichtsbedekkende kleding is in sommige situaties al verboden. Sinds 2019 geldt de Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding. Volgens deze wet mag je op bepaalde locaties geen kleding dragen die je gezicht zodanig bedekt dat je onherkenbaar bent, zoals een boerka, niqab, integraalhelm of bivakmuts.

Het dragen van gezichtsbedekkende kleding is dus niet overal strafbaar. In de wet staan specifiek bepaalde locaties genoemd waar het verboden is: het openbaar vervoer, overheidsgebouwen, en gebouwen van zorg- en onderwijsinstellingen. Met de uitbreiding moet het ook verboden worden tijdens demonstraties.

Wet nu al nauwelijks te handhaven

Maar al sinds de invoering van de wet hebben meerdere gemeenten aangegeven dat zij de regels nauwelijks handhaven. Ook bij demonstraties van pro-Palestina betogers in de grote steden en bij universiteiten worden met grote regelmaat mensen gezien met gezichtsbedekkende kleding. Ook voetbalhooligans bedekken tijdens opstootjes met de politie hun gezicht.

Hart van Nederland / ANP

