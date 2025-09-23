Tot 3 maanden cel geëist voor heftige rellen op Malieveld

Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag tijdens een supersnelrechtzitting in de rechtbank Den Haag celstraffen geëist tegen twee verdachten van de rellen in Den Haag. Het gaat om een 49-jarige Amsterdammer en een 36-jarige Rotterdammer.

De Amsterdamse Peter van D. zou geweld hebben gebruikt tegen de politie tijdens de demonstratie voor een strenger asielbeleid afgelopen zaterdag in Den Haag. Hij zou met een vlaggenstok op twee politievoertuigen hebben geslagen. Hij is midden op het Malieveld gearresteerd. Naast de celstraf van 6 maanden, waarvan 3 voorwaardelijk eist de officier van justitie dat de verdachte 1500 euro betaalt aan het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Dat is een fonds voor slachtoffers van geweld of een seksueel misdrijf.

'Belachelijk'

De Amsterdammer ontkende dat hij met de stok tegen de busjes van de ME heeft geslagen. "Het is meer dan ontkennen. Het is gewoon belachelijk. Het is heel onlogisch dat ik in mijn eentje op twee busjes zou gaan slaan. En ik stond niet in de buurt van de rellen", vertelde Van D. de politierechter. Hij zei dat de wind ervoor zorgde dat zijn stok tegen het politiebusje wapperde, maar volgens agenten sloeg hij meerdere keren.

Daarna werd ook Dave van N. uit Rotterdam veroordeeld tot 3 maanden cel. Hij zou onder andere een steen tegen een politiebus hebben gegooid en mensen hebben opgeroepen om geweld tegen de politie te gebruiken. Van N. zegt dat hij dat niet gedaan heeft. Hij vertelde de rechter dat hij weg wilde toen hij zag dat de demonstratie uit de hand liep, maar toen klappen kreeg van de politie. Hij zat in de rechtbank met een blauw oog. Hij vertelde hard aangepakt te zijn door de ME.

Veertien verdachten

Van D. en van N. zijn de eerste verdachten van de rellen die een eis te horen kreeg. Dertien mannen en een vrouw verschijnen dinsdagmiddag voor de politierechter, drie van hen zijn minderjarig.

ANP