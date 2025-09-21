Vier agenten gewond en 37 mensen aangehouden bij rellen in Den Haag

Bij de totaal uit de hand gelopen demonstratie tegen het asielbeleid op het Malieveld in Den Haag zaterdag heeft de politie 37 mensen aangehouden. Meer dan duizend demonstranten uitten die middag geweld tegen de politie, journalisten en de omgeving. De politie laat weten dat er vier agenten gewond zijn geraakt.

De demonstratie ontaardde zaterdag in een explosie van geweld. Op het Malieveld en op de A12 vielen actievoerders de politie aan. Op het Malieveld werden politievoertuigen belaagd met stokken, stenen en flesjes. Een politieauto werd in brand gestoken en moest met een waterkanon worden geblust. De ME moest eraan te pas komen.

De protesten in Den Haag liepen zaterdag volledig uit de hand:

1:07 Protesten Den Haag lopen volledig uit de hand

Van de 37 mensen die zijn aangehouden, zitten er zondagmiddag nog 27 vast, waarbij de Officier van Justitie een beslissing zal nemen over het verdere verloop. Ook is zaterdag direct een groot rechercheonderzoek gestart, waardoor de politie niet uitsluit dat er nog meer aanhoudingen verricht zullen worden.