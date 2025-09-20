Terug

Geweld tegen politie bij protesten op Malieveld en A12, traangas ingezet

Demonstratie

Vandaag, 14:33

Bij protesten in Den Haag tegen het asielbeleid is het zaterdag onrustig geworden. Op het Malieveld en op de A12 gebruikten demonstranten geweld tegen de politie. Het zou onder andere gaan om voetbalsupporters van meerdere clubs.

Op het Malieveld werden politievoertuigen belaagd met stokken, stenen en flesjes. Een politieauto werd in brand gestoken en moest met een waterkanon worden geblust.

Een deel van de groep trok vervolgens richting de Utrechtsebaan (A12), waar zij de weg blokkeerden. Daar werden ook agenten geconfronteerd met agressie. De politie zette de Mobiele Eenheid in en maakte opnieuw gebruik van de waterwerper om de situatie onder controle te krijgen.

Wilders noemt het geweld tegen de politie en het blokkeren van de A12 "totaal onacceptabel". Dat laat hij weten op X. "Snoeihard aanpakken dat tuig", is te lezen in het bericht. "Idioten."

Hart van Nederland/ANP

