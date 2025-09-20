Persfotografen gewond bij rellen demonstratie Den Haag

Bij de rellen in Den Haag zijn zaterdag twee fotojournalisten gewond geraakt door toedoen van demonstranten. Dat bevestigt de organisatie PersVeilig, een meldpunt voor geweld en agressie tegen journalisten, naar aanleiding van berichtgeving door RTL Nieuws.

"De fotografen werden van achter aangevallen door demonstranten en kregen flinke klappen. Ze hebben blauwe plekken, maar hoefden gelukkig niet naar het ziekenhuis", aldus Peter ter Velde, projectleider van PersVeilig.

Een demonstratie voor strenger asielbeleid liep in de buurt van het Malieveld en op de A12 flink uit de hand. De politie werd belaagd met onder meer stenen, flessen en vuurwerk. Ook werden ruiten van het partijkantoor van D66 in het centrum van Den Haag ingegooid.

Eerder zaterdag zei een verslaggever van de lokale omroep Regio15 tegen het ANP dat hij ook was aangevallen door relschoppers. Hij liep blauwe plekken op, vertelde hij.

ANP