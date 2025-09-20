Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Persfotografen gewond bij rellen demonstratie Den Haag

Demonstratie

Vandaag, 19:11

Link gekopieerd

Bij de rellen in Den Haag zijn zaterdag twee fotojournalisten gewond geraakt door toedoen van demonstranten. Dat bevestigt de organisatie PersVeilig, een meldpunt voor geweld en agressie tegen journalisten, naar aanleiding van berichtgeving door RTL Nieuws.

"De fotografen werden van achter aangevallen door demonstranten en kregen flinke klappen. Ze hebben blauwe plekken, maar hoefden gelukkig niet naar het ziekenhuis", aldus Peter ter Velde, projectleider van PersVeilig.

Een demonstratie voor strenger asielbeleid liep in de buurt van het Malieveld en op de A12 flink uit de hand. De politie werd belaagd met onder meer stenen, flessen en vuurwerk. Ook werden ruiten van het partijkantoor van D66 in het centrum van Den Haag ingegooid.

Eerder zaterdag zei een verslaggever van de lokale omroep Regio15 tegen het ANP dat hij ook was aangevallen door relschoppers. Hij liep blauwe plekken op, vertelde hij.

ANP

Lees ook

'Els Rechts' noemt rellen Den Haag vreselijk: 'Hoop dat al deze gasten opgepakt worden'
'Els Rechts' noemt rellen Den Haag vreselijk: 'Hoop dat al deze gasten opgepakt worden'

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.