'Els Rechts' teleurgesteld over rellen demonstratie Den Haag: 'Enorm jammer'

Demonstratie

Vandaag, 16:16

Initiatiefnemer Els Rechts vindt het "enorm jammer" dat "een kleine groep demonstranten zich niet hebben kunnen gedragen" tijdens de demonstratie in Den Haag zaterdag. Dat zegt Els op X. Op het Malieveld vond een door haar georganiseerde demonstratie plaats tegen het asielbeleid, maar deze liep al snel uit de hand, zoals te zien is in de video bovenaan.

De 26-jarige Els - die op X Els Rechts heet - vertelt na afloop aan een verslaggever van Hart van Nederland dat ze er echt ziek van is. Dat laat ze ook weten op het sociale mediaplatform. 'Wat vind ik dit verschrikkelijk! Ik keur elke vorm van geweld af', is te lezen in het bericht op X. 'Ik ging er vanuit dat mensen vreedzaam kwamen demonstreren, helaas is dit door welke reden dan ook heel anders gelopen. Als ik dit van te voren had geweten, had ik dit nooit georganiseerd.'

Oproepen vanaf podium

De verslaggever van Hart van Nederland was vanaf het begin aanwezig was bij de demonstratie en zag dat het de demonstrerende voetbalsupporters waren waardoor het zo uit de hand liep. De oproepen van Els vanaf het podium om zich te gedragen vonden geen gehoor.

Op het Malieveld werden politievoertuigen belaagd met stokken, stenen en flesjes. Een politieauto werd in brand gestoken en moest met een waterkanon worden geblust. De ME moest eraan te pas komen. De politie zette traangas in tegen betogers en een noodbevel werd afgekondigd.

De demonstranten kwamen samen op het Malieveld om te demonsteren tegen het huidige asielbeleid:

Demonstranten trotseren de regen "om vrijheid terug te krijgen"
1:58

Demonstranten trotseren de regen "om vrijheid terug te krijgen"

'Trumpiaanse toestanden'

Het demissionaire kabinet en politici van links tot rechts veroordelen het geweld in Den Haag. "Dit geweld tegen de politie is absoluut onacceptabel. Demonstreren is een groot goed in Nederland, maar handen af van onze agenten!", liet minister Foort van Oosten (Justitie, VVD) weten.

Frans Timmermans (GroenLinks-PvdA) noemt het "onacceptabel. Dit zijn Trumpiaanse toestanden, gevoed door politici die angst en verdeeldheid zaaien. Stil blijven is geen optie". Volgens Geert Wilders (PVV) moeten de relschoppers "snoeihard" worden aangepakt. "Snelweg blokkeren en geweld tegen de politie totaal maar dan ook totaal onacceptabel. Idioten."

De demonstratie, die tot 17.00 uur zou duren, is voortijdig beëindigd.

Hart van Nederland/ANP

