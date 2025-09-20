Actievoerders blokkeren ingang EK Honkbal met Israël in Rotterdam, politie grijpt in

De politie heeft zaterdag tientallen betogers weggehaald bij de ingang van het Neptunus Stadion in Rotterdam. De pro-Palestina demonstranten hadden zich daar verzameld vanwege de wedstrijd tussen Israël en Frankrijk. De politie maande de demonstranten al eerder om de ingang niet te blokkeren en in plaats daarvan naar het aangewezen demonstratievak te gaan.

De politie besloot in te grijpen toen de demonstranten daar geen gehoor aan gaven. Sommigen werden weggesleept, anderen liepen zelf mee. Tientallen demonstranten stonden al in het demonstratievak, maar toen activisten bij de hoofdingang werden meegenomen, duwden zij tegen politieagenten aan. De politie duwde ze terug het vak in.

Op X laat de politie weten dat de demonstranten zijn verplaatst door de Mobiele Eenheid (ME). 'Daarbij zijn enkele van hen opgetild en weggedragen. De demonstranten staan nu in het aangewezen demonstratievak', aldus de politie. De supporters die naar de honkbalwedstrijden willen kijken zijn weer naar de hoofdingang gebracht. De bezoekers van de wedstrijd worden een voor een naar binnen geleid.

De organisatie laat weten dat de wedstrijd tussen Israël en Frankrijk doorgaat en om 16.30 uur zal beginnen. "De wedstrijd is niet door de protesten vertraagd, maar vanwege de regen", laat een woordvoerder van het honkbaltoernooi weten.

Hart van Nederland/ANP