Duizenden mensen demonstreren tegen asielbeleid in Den Haag

Demonstratie

Vandaag, 13:08

Op het Malieveld in Den Haag vindt zaterdag een demonstratie tegen het huidige asielbeleid plaats. De initiatiefnemer, die online bekend staat als Els Rechts, pleit voor minder immigratie, eerlijk woningbeleid en transparantie richting de bevolking.

Duizenden Nederlanders komen zaterdag samen om te laten zien dat ze het oneens zijn met hoe Nederland er nu voor staat. "Het falende asielbeleid maakt ons land kapot", aldus Els tegenover Hart van Nederland. Dat is dan ook de reden waarom ze de demonstratie heeft georganiseerd: "Omdat ik mijn geluid wil laten horen, en dat we op dat vlak een eenheid kunnen zijn met z'n allen."

'Fuck antifa'

Actievoerders zwaaien met Nederlandse vlaggen maar ook met prinsenvlaggen (oranje-wit-blauw). Op een vlag staat de tekst 'Rip Charlie' en er wordt een spandoek in de lucht gehouden waarop 'Nederland zegt nee tegen azc' staat. Enkele aanwezigen dragen shirts met 'fuck antifa'.

Els Rechts (niet haar echte achternaam - ze wil haar familie niet in gevaar brengen) heeft via een crowdfunding ruim 19 duizend euro opgehaald, en van dat geld wordt de demonstratie betaald. "Ik ben onwijs blij met de donateurs die mij hebben gesteund", aldus Els.

