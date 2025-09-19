Deze partijen staan komende Kamerverkiezingen niet op het stembiljet en dit is waarom

Niet alle partijen die zich wilden aanmelden voor de Tweede Kamerverkiezingen van 29 oktober, komen ook daadwerkelijk op het stembiljet terecht. De Kiesraad maakte vrijdag bekend dat vijf partijen zijn afgewezen. Daarmee blijft de teller staan op 27 partijen die straks wél meedoen.

Volgens de Kiesraad hebben LEF – Voor de Nieuwe Generatie, Mijn Stem Telt! Het Burgerinitiatief, de Partij van de Toekomst en ORDA de verplichte waarborgsom van 11.250 euro niet overgemaakt. Ook leverden ze nergens voldoende ondersteuningsverklaringen in. De Groenen probeerden alleen mee te doen in Amsterdam en Utrecht, maar kregen ook daar niet genoeg steun van kiezers.

Worstelen met je stembiljet in het stemhokje: soms lijken de biljetten wel kranten. Tijdens de Europese verkiezingen van vorig jaar werd geëxperimenteerd met kleinere stembiljetten, om het voor de kiezer overzichtelijker te maken. In de onderstaande video hoor je de voordelen van een kleiner formaat:

2:13 Zijn gigantische stembiljetten straks verleden tijd? Proef met kleinere variant

Bekende gezichten

Bij de afgewezen partijen zitten ook enkele bekende gezichten. ORDA wilde Erwin Lensink als lijsttrekker, die in 2010 een waxinelichthouder naar de gouden koets gooide en daarvoor in de gevangenis belandde. Lensink zit nu opnieuw vast. Een andere ORDA-vertegenwoordiger, Max van den Berg, kreeg in 2022 celstraf nadat hij met een fakkel naar het huis van D66-leider Sigrid Kaag ging.

Oranjefan, ondernemer en soms ook zanger Johan Vlemmix probeerde ook zijn Partij van de Toekomst aan te melden voor de komende Tweede Kamerverkiezingen, maar dat is hem dus (nog) niet gelukt. De partij van Vlemmix deed vaker mee aan landelijke en regionale verkiezingen, maar wist nog nooit een zetel te behalen.

Nog niet definitief

Het gaat niet alleen om partijen: in totaal zijn 28 kandidaten geschrapt, onder meer omdat zij geen kopie van een geldig identiteitsbewijs indienden. De kandidatenlijsten zijn nog niet definitief. Tot dinsdag kunnen partijen en kandidaten in beroep gaan bij de Raad van State.

In totaal probeerden 32 partijen zich aan te melden voor de verkiezingen. De Kiesraad nam enkele dagen de tijd om alle papieren door te spitten. Voorzitter Wim Kuijken benadrukte dat er wordt gewerkt aan een deels digitaal systeem, dat in 2027 of 2028 klaar moet zijn.

Volgorde van stembiljet ook bekend

Naast de afwijzingen is ook de volgorde op het stembiljet vastgesteld. Omdat de PVV bij de vorige verkiezingen de meeste stemmen haalde, krijgt Geert Wilders’ partij lijst 1. GroenLinks-PvdA volgt op 2, de VVD staat op 3 en NSC op 4.

Hart van Nederland / ANP