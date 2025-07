Deze partijen willen Nederlanders het liefst wel (of juist niet) in een nieuwe coalitie

Als het aan de Nederlanders ligt, moet de nieuwe coalitie na de verkiezingen van oktober vooral bestaan uit partijen als het CDA, BBB en de PVV. Een flink deel van de bevolking wil bepaalde partijen juist absoluut weren uit de regering, naast FVD en DENK ook GL-PvdA en PVV. Een breed gedragen coalitie lijkt daardoor een onmogelijke puzzel te worden.

Met nog zo'n drie maanden te gaan tot de Tweede Kamerverkiezingen onderzocht Hart van Nederland welke partijen Nederlanders het meest en minst graag in een nieuwe regering willen zien. Maar liefst 61 procent van de 2.091 ondervraagden wil het CDA in de coalitie. De BoerBurgerBeweging (BBB) volgt met 60 procent op de voet. Ook de PVV (51 procent) en JA21 (49 procent) scoren hoog. Daarna komt de VVD met 43 procent.

Meld je aan voor het Hart van Nederland-panel Wil jij meepraten over thema's zoals de toekomst van vuurwerk, lange wachtlijsten in de zorg of politieke besluiten? Meld je met deze blauwe knop aan voor het Hart van Nederland-panel en bepaal wat nieuws wordt! Meld je aan

Meer linkse partijen als D66 (41 procent), SP (41 procent) en GroenLinks-PvdA (37 procent) worden minder vaak genoemd als gewenste coalitiepartner. Onderaan de lijst bungelen Volt (24 procent), FVD (18 procent) en DENK (11 procent).

Liefst 'over rechts', maar hoe realistisch is dat?

In de meeste peilingen staan PVV en GroenLinks-PvdA bovenaan. Hoewel er nog veel kan veranderen, lijkt het erop dat één van deze partijen nodig is om een nieuwe coalitie te vormen. Bij een keuze tussen deze twee blokken geeft 55 procent van de ondervraagden de voorkeur aan een regering met de PVV. Slechts 37 procent kiest voor GroenLinks-PvdA. De overige 8 procent heeft geen voorkeur.

Toch lijkt de kans klein dat de PVV opnieuw gaat meeregeren. Eerder sloot het CDA al een samenwerking uit en na de val van het kabinet-Schoof deed ook VVD-leider Yeşilgöz dat. Veel mensen zijn daar boos over, blijkt uit ons onderzoek. "Stop met boycotten tegen Wilders, geef die man een kans", schrijft een van de respondenten.

Mate waarin mensen willen dat een bepaalde partij wordt uitgesloten van regeringsdeelname:

Partij Percentage mensen dat deze partij wil uitsluiten FVD 44% DENK 40% GL-PvdA 34% PVV 30% Volt 22% PvdD 22% D66 20% SGP 19% VVD 16% ChristenUnie 15% SP 14% JA21 12% BBB 9% CDA 9%

Kloof tussen rechts en links is diep

Uit het onderzoek blijkt dat de achterbannen van de grootste partijen PVV en GroenLinks-PvdA totaal verschillend kijken naar mogelijke samenwerking. Zo ziet 85 procent van de PVV-stemmers de BBB als ideale coalitiepartner, 64 procent noemt JA21. Voor GroenLinks-PvdA-kiezers zijn D66 (88 procent), SP (80 procent) en PvdD (64 procent) de logische partners, al kijken ze negatiever naar samenwerking met andere groot gepeilde partijen als VVD (17 procent) en JA21 (15 procent). Slechts 3 procent ziet iets in samenwerking met de PVV.

Omgekeerd moet ook de gemiddelde PVV-stemmer weinig hebben van linkse partijen. Slechts 4 procent wil GroenLinks-PvdA in de regering, en 12 procent ziet iets in D66 of Volt. Zelfs CDA (27 procent) en VVD (33 procent) kunnen niet rekenen op veel steun bij PVV-stemmers.

De sleutel zou dan weleens in handen van het CDA kunnen komen te liggen. De gemiddelde CDA-stemmer ziet graag een coalitie met VVD (66 procent), ChristenUnie (66 procent) en BBB (52 procent). Ook D66 (48 procent) en JA21 (46 procent) worden vaak genoemd. Toch is ook met deze partijen samen geen meerderheid te halen: volgens de laatste peilingen komt de combinatie CDA-VVD-D66-JA21-BBB-CU samen niet verder dan 66 tot 69 zetels.

Mocht er toch nog een extra partij nodig zijn, dan is GroenLinks-PvdA met 36 procent de meest geaccepteerde optie onder CDA-kiezers. Meer zelfs dan de PVV (23 procent). De formatie dreigt dus opnieuw complex te worden.

Bekijk hieronder de mate waarin mensen onderstaande partijen in een nieuwe coalitie erbij "moeten" of "liever wel" vinden horen. In de linkerkolom het totaal van alle panelleden en de rechterkolommen uitgesplitst naar de huidige stemvoorkeur van de vier grootste gepeilde partijen: