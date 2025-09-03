PVV blijft grootste in nieuwe peiling, CDA klimt naar tweede plek

Twee maanden voor de Tweede Kamerverkiezingen blijft de PVV de grootste partij van Nederland. In de nieuwste peiling van Ipsos I&O komt de partij van Geert Wilders uit op 31 zetels. Dat zijn er vier meer dan in juli.

Het CDA stijgt naar 25 zetels en staat daarmee voor het eerst sinds 2006 weer in de top twee. GroenLinks-PvdA volgt met 23 zetels, ongeveer evenveel als in de vorige verkiezingen in 2023, maar flink minder dan in juni toen de partij nog 29 zetels haalde in de peilingen.

De VVD zakt verder weg en komt nu uit op 15 zetels. In 2023 waren dat er nog 24, en in juli 20. D66 daalt licht van 12 naar 11 zetels, terwijl JA21 juist groeit van 7 naar 9 zetels.

Verdubbeling voor PvdD

NSC, dat in 2023 nog 20 zetels behaalde, blijft steken op 1. BBB klimt van 4 naar 6 zetels, en ook de Partij voor de Dieren staat stabiel op 6. Voor die partij zou dat een verdubbeling zijn ten opzichte van de verkiezingsuitslag van 2023. Bij de overige partijen zijn nauwelijks verschuivingen zichtbaar.

ANP