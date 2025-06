Peiling: JA21 naar 8 zetels dankzij Coenradie-effect, NSC weggevaagd

Als er op dit moment Tweede Kamerverkiezingen zouden zijn, dan komt JA21 uit op 8 zetels. Dat blijkt uit de nieuwste peiling van Maurice de Hond. NSC zou volgens diezelfde peiling geen enkele zetel meer halen en zou, als er nu verkiezingen waren, de Kamer na twee jaar alweer moeten verlaten.

Vorig jaar maakte Coenradie grote indruk in de Tweede Kamer toen ze tijdens een belangrijk justitiedebat vertelde dat ze als tienermeisje slachtoffer was geworden van seksueel misbruik. Haar verhaal zie je in de video bovenaan.

De partij van Joost Eerdmans is volgens De Hond goed voor acht Kamerzetels. Dat zijn er zeven meer dan JA21 er nu heeft. De partij was de afgelopen weken al bezig aan een opmars in de peilingen. De nieuwe virtuele winst lijkt samen te hangen met de overstap van oud-staatssecretaris Ingrid Coenradie, die heeft aangekondigd de PVV te verruilen voor JA21. Coenradie krijgt een plek achter Eerdmans op de kandidatenlijst.

Met Coenradie in zijn team verwacht Eerdmans een “geweldige uitslag” te behalen bij de verkiezingen. “Ik weet zeker dat jij je hier thuis gaat voelen. Op inhoud maar ook qua mindset. Ik ken jou uit Rotterdam als een felle strijder voor veiligheid op straat en veiligheid van vrouwen. Met alles wat je hebt, zette je je daarvoor in en liet je je ook later als staatssecretaris door niemand het veld uitslaan”, zei hij zaterdag in Amersfoort tijdens de Algemene Ledenvergadering van zijn partij.

PVV nog maar nipt de grootste

De PVV blijft met 30 zetels de grootste partij, maar wordt met slechts één zetel verschil op de hielen gezeten door GroenLinks-PvdA. De VVD staat op 22 zetels; het CDA van Henri Bontenbal klimt naar 21 zetels. D66 staat op acht zetels en de SP staat nu op zeven zetels, twee meer dan ze nu in de Kamer hebben. De andere kleinere partijen hebben vier zetels of minder.

Zie hieronder de nieuwe peiling van Peil.nl, onder leiding van Maurice de Hond:

De zetelverdeling peiling van zaterdag 21 juni 2025. Beeld: Peil.nl

Exit NSC

Voor de partij van voormalig politicus Pieter Omtzigt lijkt het politieke verhaal ten einde. NSC haalt volgens De Hond geen enkele zetel meer. Het nieuws komt in dezelfde week waarin het partijbestuur van Nieuw Sociaal Contract demissionair minister Eddy van Hijum naar voren heeft geschoven als nieuwe lijsttrekker.

De Tweede Kamerverkiezingen zijn op woensdag 29 oktober 2025.

