Wilders stijgt in peiling na migratieplan: PVV weer grootste partij

In de nieuwste peiling van Peil.nl, uitgevoerd door Maurice de Hond, is de PVV opnieuw de grootste partij van het land. De partij van Wilders komt uit op 31 zetels, drie meer dan bij de vorige peiling een maand geleden. Toen werd de coalitiepartij zelfs ingehaald door GroenLinks-PvdA, die toen 29 zetels had. De grootste oppositiepartij groeit ook gestaag verder en staat in de peiling nu op 30 zetels.

De stijging van de PVV kan volgens De Hond worden verklaard door het tienpuntenplan dat PVV-leider Geert Wilders op 26 mei presenteerde om het migratie- en asielbeleid flink aan te scherpen. Bij negen van de tien voorstellen vindt zelfs een meerderheid van die kiezers dat ze moeten worden ingevoerd.

'Draagvlak voor tienpuntenplan groter dan gedacht'

Wilders’ tienpuntenplan kwam eerder deze week negatief in het nieuws. Zo denken inwoners van Ter Apel dat het niets gaat uithalen, zo is te zien in de onderstaande video:

Toch blijkt uit de peiling dat het draagvlak onder de achterban van de regeringspartijen veel groter is dan gedacht. Zo vindt 76 procent van de ondervraagden dat vreemdelingen het land moeten verlaten als zij worden veroordeeld. Ook het plan om mensen met een dubbele nationaliteit het land uit te zetten na een gewelds- of zedenmisdrijf kan op veel steun rekenen (70 procent). En ruim twee derde (67 procent) is het eens dat Syriërs met een tijdelijke verblijfsvergunning terug moeten naar de veilige gebieden in Syrië.

Alleen op één punt is er geen meerderheid onder die kiezers. Zo is maar 32 procent van de respondenten het eens dat mensen met een verblijfsvergunning (statushouders) na 14 weken het azc moeten verlaten om vervolgens zelf een woonplek te moeten vinden.

Stekker uit kabinet als plannen niet (grotendeels) worden overgenomen

Opvallend is dat 32 procent van alle kiezers vindt dat de coalitie alle tien punten van Wilders moet overnemen, terwijl nog eens 27 procent vindt dat dit deels moet gebeuren.

Onder PVV-aanhangers leeft het onderwerp sterk. Een ruime meerderheid van hen – maar liefst 71 procent – wil dat Wilders de stekker uit het kabinet trekt als de andere partijen zijn voorstellen niet grotendeels overnemen.

Weinig verschuivingen bij andere partijen

De PVV staat er in de peilingen minder goed voor dan het aantal zetels dat ze nu hebben in de Tweede Kamer. Bij de laatste verkiezingen wist de PVV 37 zetels te bemachtigen. GroenLinks-PvdA doet het in dat opzicht beter. Die partij wist bij de vorige verkiezingen 25 zetels te halen; volgens de peiling is de club nu goed voor 30 zetels. Dat is de hoogste score sinds de laatste Kamerverkiezingen.

De andere grote partijen blijven vrijwel gelijk of leveren een zetel in. Zowel de VVD (25) als het CDA (18) verliezen ten opzichte van de vorige peiling van De Hond een stoeltje. D66 en de SP blijven respectievelijk op 8 en 7 zetels staan. Coalitiepartij BBB zakt van 3 naar 2 zetels en het NSC blijft met een zetel onderaan bungelen.