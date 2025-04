GroenLinks/PvdA voor het eerst groter dan PVV in nieuwste peiling

In de nieuwste peiling van Peil.nl, uitgevoerd door Maurice de Hond, is GroenLinks/PvdA voor het eerst groter dan de PVV. De partij komt uit op 29 zetels, tegenover 28 zetels voor de PVV. Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van 2023 behaalde GroenLinks/PvdA nog 23 zetels.

Het gaat om de eerste zetelpeiling na het sluiten van het voorjaarsakkoord. In de video bovenaan dit artikel worden de belangrijkste afspraken en pijnpunten van de Voorjaarsnota besproken.

Volgens De Hond is er sinds twee maanden een duidelijke trend zichtbaar waarbij GroenLinks/PvdA stijgt, vooral ten koste van D66. Ook PVV, NSC en BBB verliezen zetels, terwijl met name VVD en NSC hiervan profiteren. In februari stond GroenLinks/PvdA nog op 24 zetels in de peiling, tegenover 32 voor de PVV. De VVD groeit in de nieuwste peiling met vijf zetels naar 26, en het CDA wint er twee en komt uit op 19 zetels.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

De Hond legde ook tien afspraken uit de Voorjaarsnota voor aan kiezers, die vervolgens een cijfer mochten geven. De twee populairste afspraken zijn: 'er komt meer dan 1 miljard euro beschikbaar voor defensie' (beoordeeld met een 7,0) en 'de hoogte van de sociale huren wordt voor twee jaar bevroren' (beoordeeld met een 5,8).