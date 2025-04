Omtzigt reageert op teleurstellende peilingen NSC: 'Ik ben zelf ook niet tevreden'

Pieter Omtzigt, leider van politieke partij NSC, is ontevreden over de teleurstellende peilingen. NSC staat momenteel op 2 zetels in de peilingen, ten opzichte van de 20 zetels bij de laatste verkiezingen. "Dat is natuurlijk niet wat we gewild hadden", zegt Omtzigt in het SBS-programma Nieuws van de Dag. "Ik ben niet tevreden met de peilingen, maar het laat ook zien dat mensen onvoldoende zien waar we mee bezig zijn."

In Nieuws van de Dag werd uitgebreid gesproken met Omtzigt. Bekijk in de video hierboven naar het interview dat nog dieper ingang op het beleid en de beloftes van het kabinet.

Volgens de voormalig CDA-politicus gebeurt er veel meer achter de schermen dan de Nederlandse samenleving op dit moment weet. "Wat ik een beetje mis, is dat we kijken van: bereiken we wat we willen bereiken? Op het gebied van migratie bereiken we veel meer dan we vertellen, en op het gebied van bestaanszekerheid: in de laatste cijfers dalen de armoedecijfers naar een historisch dieptepunt. Het is nog steeds te hoog, maar lager dan 7 jaar geleden."

Migratie onder controle krijgen

Volgens de NSC-leider is de uitspraak dat het kabinet de beloftes niet waar maakt onjuist, maar komt het "langzaam op gang". "Het kost best wat moeite om migratie onder controle te krijgen, maar zelfs de aangescherpte maatregelen van minister Faber (asielminister, red.) leiden er al toe dat het aantal eerste aanvragen voor asiel gehalveerd is."

In bovenstaande video gaat Omtzigt verder in op de migratiemaatregelen die zouden zorgen voor die halvering.

Volgens de politicus zal het waarschijnlijk niet hebben meegeholpen dat het kabinet "liever over lintjes praat dan over wat we zelf doen". "Zijn we er helemaal? Nog niet helemaal. Maar op migratie maken we veel meer stappen."