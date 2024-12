Omtzigt over weglopen bij WNL-interview: ik ben nog beperkt belastbaar

Pieter Omtzigt heeft op X gereageerd op een emotioneel moment tijdens een interview met WNL. Hij liep weg na een vraag van presentator Rick Nieman, die hem confronteerde met geruchten over zijn gedrag tijdens formatiegesprekken. De NSC-leider, die herstellende is van een burn-out, zegt dat het incident laat zien hoe kwetsbaar hij nog is.

Vorige maand maakte NSC de terugkeer van Pieter Omtzigt in de Tweede Kamer bekend. Omtzigt deed in september een stap terug vanwege gezondheidsredenen. Zie de video hierboven.

"Dat hoort helaas bij het herstelproces, met ups en downs," schrijft Omtzigt in een bericht op X. Hij laat weten dat de vragen hem zwaar vielen, omdat "de beweringen" hem en zijn gezin "diep hebben geraakt". Het interview eindigde abrupt toen Omtzigt Nieman vroeg het gesprek te pauzeren, en vervolgens wegliep.

Weer aan het werk

Sinds eind november is Omtzigt weer actief in de Tweede Kamer, al is hij naar eigen zeggen nog maar "beperkt belastbaar". Hij heeft niet aangegeven of dit gevolgen heeft voor zijn politieke rol of de invulling van zijn werkzaamheden. De NSC-leider benadrukt wel volledig achter zijn partij en idealen te staan.

“Ik ben meer dan honderd procent gemotiveerd om te strijden voor de idealen van NSC," schrijft hij. Hij zegt verder niet te willen ingaan op speculaties over zijn gedrag tijdens de formatie.

Confrontatie bij WNL

Het incident vond plaats toen Nieman vroeg naar de emoties van Omtzigt aan de onderhandelingstafel. De politicus raakte zichtbaar geïrriteerd en bleef een minuut lang zwijgen. Vervolgens stond hij op en verliet de studio. Nieman vroeg nog naar een verklaring, maar kreeg geen antwoord.