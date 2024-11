Omtzigt in persmoment over terugkeer: 'NSC kan nog resultaten boeken in dit kabinet'

Pieter Omtzigt zei tijdens een persmoment over zijn terugkeer dat hij denkt met NSC nog resultaten te kunnen boeken in het kabinet met PVV, VVD en BBB. Mede daarom is de partij vrijdag niet uit de coalitie gestapt. Ook Omtzigt hamerde erop dat hem niets is gebleken van racisme in het kabinet, wel stelde hij vast dat er "enige ruimte voor verbetering is in de omgangsvormen".

Omtzigt zat sinds medio september ziek thuis met burn-outklachten. Dat overkwam hem eerder toen hij nog voor het CDA in de Tweede Kamer zat. Destijds wilde hij te snel weer volledig aan de slag, erkent hij nu, en die fout wil hij niet opnieuw maken.

Daarom gaat hij "stap voor stap" weer aan de slag en deelt hij het fractievoorzitterschap voorlopig met Nicolien van Vroonhoven, die hem ook de afgelopen maanden verving.

Uiteindelijk wil Omtzigt wel weer helemaal zelf het fractievoorzitterschap dragen, al zal hij dan selectiever zijn dan voorheen met bijvoorbeeld debatten en mediaoptredens. Hij benadrukte dat hij ook tijdens zijn afwezigheid in Den Haag gewoon politiek leider was van de partij die hij vorig jaar oprichtte.

ANP