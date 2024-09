Helft Nederlanders denkt dat Omtzigt niet terug zal keren

NSC-leider Pieter Omtzigt liet woensdagmiddag weten dat hij een stap terug doet. De helft van de Nederlanders verwacht niet dat Omtzigt nog terug zal keren in dezelfde positie als fractievoorzitter of partijleider, zo blijkt uit representatief onderzoek onder ons Hart van Nederland-panel.

Slechts 41 procent van alle 2.103 panelleden die hebben gereageerd, denkt dat de NSC-leider wel terug zal keren in dezelfde positie. 10 procent heeft hierover geen mening.

Verrast?

Heel verbaasd over de mededeling van het Tweede Kamerlid was het overgrote deel van de deelnemers overigens niet. 80 procent van de deelnemers geeft aan niet verrast te zijn door het besluit van Omtzigt om een stap terug te doen, tegenover een kleine 16 procent die het niet had aan zien komen.

Opvallend is dat NSC-stemmers ook niet schrikken van het nieuws. Van hen geeft 76 procent aan niet verrast te zijn. Verhalen over huilbuien en woede-uitbarstingen van hun politiek leider voedden al langer zorgen bij sommige van hen.

Niet jammer

Op de vraag of mensen het jammer vinden dat Omtzigt zich tijdelijk terugtrekt, geeft 59 procent van de bevraagden het antwoord 'nee'. Een magere 28 procent zegt het wel jammer te vinden en 13 procent heeft geen mening.

Vooral stemmers van PVV en VVD gaan de NSC-leider niet missen. Van de oppositiepartijen vinden alleen FvD-stemmers het nog minder jammer. Tijdelijk opvolger Nicolien van Vroonhoven reageert op het vertrek van Omtzigt: