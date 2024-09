NSC-leider Pieter Omtzigt doet stap terug om gezondheidsredenen

Pieter Omtzigt doet een stap terug. Dat laat hij op X weten: "Het afgelopen jaar is buitengewoon intensief geweest en dat betekent dat ik, om gezondheidsredenen, de komende weken meer op de achtergrond werk en even minder in de spotlight."

Haagse bronnen meldden de afgelopen weken dat de onderhandelingen in de coalitie over de begroting voor volgend jaar door het gedrag van Omtzigt veel langer duurden dan gedacht. De NSC-leider zou de gesprekken met huilbuien en woede-uitbarstingen onnodig onder druk hebben gezet.

Er zijn al langere tijd zorgen om Pieter Omtzigt. Zo ook tijdens de formatie:

2:35 Geroddel over huilbuien Omtzigt zet formatie op scherp

De verhalen voedden de zorgen die bij sommige NSC'ers al leefden over de gezondheid en de gemoedstoestand van hun politiek leider, meldde EW Magazine woensdag op basis van ingewijden. Kort na het verschijnen van dat artikel maakte Omtzigt zijn besluit bekend.

Omtzigt laat zich vervangen door Nicolien van Vroonhoven, de vicevoorzitter van de NSC-fractie. Zij gaf tegenover Hart van Nederland de volgende reactie op zijn tijdelijke vertrek: