Wat hebben Dick Schoof, Pieter Omtzigt en Wout Weghorst met elkaar gemeen?

Dick Schoof, Pieter Omtzigt en Wout Weghorst: dinsdag beslissen deze mannen - op hun eigen manier - welke kant het met Nederland op gaat. Twee gaan het land besturen, de ander scoort hopelijk de winnende goal voor Oranje tijdens de achtste finale van het EK in Duitsland.

Maar dat is niet het enige dat ze gemeenschappelijk hebben. Schoof, Omtzigt en Weghorst zaten namelijk ook allemaal op dezelfde middelbare school, op het Lyceum de Grundel in Hengelo. Dit maakt de school de hofleverancier van de "hoofdrolspelers" van het nieuws van vandaag.

De 81-jarige Henk Eijssink is oud-docent Engels van de middelbare school. De nieuwe premier en Omtzigt behoorden tot zijn leerlingen. Eijssink herinnert zich Omtzigt nog goed. Pieter gaf hij les in de derde klas op het gymnasium. "Hij was intelligent en pienter. Wat opviel is dat Pieter altijd vragen had. Dan had je alles uitgelegd en dan nog had hij vragen", vertelt hij.

Bekijk in de video hierboven hoe trots De Grundel is op de oud-leerlingen.