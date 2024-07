Kabinet-Schoof beëdigd door koning

Het kabinet-Schoof is beëdigd door koning Willem-Alexander. In de Oranjezaal in paleis Huis ten Bosch beëdigde de koning eerst premier Dick Schoof en vervolgens de vijftien ministers en dertien staatssecretarissen.

Schoof is partijloos. De PVV levert vijf ministers en vier staatssecretarissen, de VVD en NSC ieder vier ministers en drie staatssecretarissen. BBB heeft twee ministers en drie staatssecretarissen in het nieuwe kabinet.

Yn it Frysk

Minister van Landbouw Femke Wiersma (BBB) legde de eed in het Fries af. Dat deed ook staatssecretaris Fiscaliteit en Douane, Folkert Idsinga (NSC).

Aan het einde van de ceremonie feliciteerde Willem-Alexander de nieuwe bewindslieden van harte en wenste hen "heel veel wijsheid toe in uw veeleisende ambt".

Ontslag voor oud kabinet

De koning heeft de bewindslieden in het kabinet-Rutte IV, van VVD, D66, CDA en ChristenUnie, op de meest eervolle wijze ontslag verleend.