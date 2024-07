Weinig vertrouwen in nieuwe kabinet, wel beter dan Rutte IV

Het nieuwe kabinet-Schoof, dat dinsdag officieel wordt beëdigd, krijgt nog geen voldoende van Nederland. Dat blijkt uit representatief onderzoek onder het Hart van Nederland-panel. Het kabinet ontvangt van de respondenten een gemiddeld vertrouwenscijfer van 5,2.

Lees het verhaal bij de video.

Er is nog weinig te merken van het aanvankelijke enthousiasme dat veel Nederlanders toonden na de verkiezingsoverwinning van de PVV in november. Maandenlang hebben de vier partijen overlegd. Daarbij werd onder meer over de positie van Wilders gesteggeld, de rechtsstatelijkheid van bepaalde PVV-plannen betwist en trok Omtzigt op een bepaald moment zelfs de stekker uit de onderhandelingen.

Nog niet veel vertrouwen

Het zorgt er allemaal voor dat ook onder de stemmers van de vier coalitiepartijen nog niet veel vertrouwen is. Het hoogste cijfer geven de PVV-stemmers met een 6,3, gevolgd door BBB-stemmers met een 6,2. NSC-stemmers geven het aankomende kabinet een 6,0, VVD'ers een 5,9. De minste steun ontvangt het kabinet van stemmers van GroenLinks-PvdA, met een gemiddelde van 3,2.

Verbetering

Het vertrouwenscijfer van 5,2 betekent wel een verbetering ten opzichte van de 3,6 die het kabinet-Rutte IV twee weken voor de val van dat kabinet kreeg. Destijds gaf 24 procent van de respondenten het kabinet een voldoende (6 of hoger), nu is dat 53 procent.