Burgerbeweging wil NSC met mails onder druk zetten voor Mikael (11)

Burgerbeweging DeGoedeZaak lanceert vrijdag een mailactie gericht aan Pieter Omtzigt en zijn NSC-fractie om de druk op te voeren in de zaak van Mikael. De beweging roept mensen op om te mailen en aandacht te vragen voor 'de menselijke maat' in het beleid.

Mikael, een 11-jarige jongen die in Nederland is geboren, en zijn moeder kregen in juli van de Raad van State te horen dat ze uitgezet worden naar Armenië, nadat hun aanvragen voor een verblijfsvergunning waren afgewezen. Er lopen meerdere acties om het tweetal in Nederland te houden, waaronder een petitie van DeGoedeZaak die meer dan 88.000 keer is ondertekend.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Verblijfsvergunning

"De zaak van Mikael en zijn moeder staat symbool voor de manier waarop de overheid omgaat met gewortelde kinderen. In de rechtsstaat waar Pieter Omtzigt zich tijdens de verkiezingen sterk voor maakte, moet het belang van de burger centraal staan, en moet er een menselijke maat gehanteerd worden. Dit is ook wat hij beloofde bij de start van het kabinet. Daarom roepen wij hem op om te pleiten voor een verblijfsvergunning voor Mikael en zijn moeder", aldus Jurjen van den Bergh, directeur van DeGoedeZaak.

Eerder deze week riepen de fractievoorzitters van alle linkse oppositiepartijen in de Tweede Kamer via een brief in de Volkskrant asielminister Marjolein Faber al op om Mikael niet uit te zetten. Ze benadrukten dat er geen wet is die het kabinet ervan weerhoudt om Mikael in Nederland te laten blijven.

ANP