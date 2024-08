Solidariteitsmars voor Mikael (11) trekt honderden mensen: 'Hij is al thuis'

Woensdagavond hebben zo’n vierhonderd mensen deelgenomen aan een solidariteitsmars in Amsterdam, ter ondersteuning van de 11-jarige Mikael en zijn Armeense moeder. De twee hebben te horen gekregen dat ze Nederland voor het einde van deze maand moeten verlaten. De tocht is inmiddels afgelopen.

Onder de deelnemers waren lokale politici en de 79-jarige Eduard die al weken in hongerstaking is bij het kantoor van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in Den Haag.

'Den Haag, schaam je'

Veel demonstranten droegen borden met teksten zoals 'Den Haag, schaam je' en 'Bij goed beleid hoort menselijkheid'. Ook medewerkers van Defence for Children waren aanwezig met een spandoek waarop stond: 'Mikael is al thuis!'. Mikael droeg een T-shirt met de tekst 'Geen afkomst maar toekomst'.

De mars startte om 19.45 uur bij basisschool Achtsprong in Amsterdam-Zuidoost, waar Mikael tot deze zomer leerling was, en eindigde op het Anton de Komplein. De actie is mede georganiseerd door buurtbewoonster Jenny van Dalen en Defence for Children.

Blij met steun

Voorafgaand aan de mars spraken verschillende mensen de menigte toe, waaronder Mirjam Blaak van Defence for Children en Dave Ensberg-Kleijkers van scholenkoepel Zonova. Ook advocaat Royce de Vries en Mitchell Esajas van The Black Archives spraken hun steun uit voor Mikael. De Vries benadrukte dat een elfjarige jongen die hier geboren en getogen is, niet uit Nederland mag worden gezet. Esajas leidde de aanwezigen in het scanderen van 'Say it loud, say it clear: Mikael is welcome here'.

Mikael zelf was geroerd door de opkomst en sprak de menigte toe: "Ik vind het heel bijzonder en mooi. En het geeft een goed gevoel, maar de reden waarom is ietsje minder leuk." Hij bedankte iedereen voor hun steun en voegde eraan toe: "Mensen moeten niet naar afkomst kijken, maar naar de toekomst om iets te bereiken en ik verdien het gewoon om hier te blijven."

