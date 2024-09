Omtzigt over 'emotionele uitbarstingen': 'Ben niet van teflon'

Het Prinsjesdag-overleg is niet geheel vlekkeloos verlopen. Dat vertellen ingewijden aan de Telegraaf. De krant bericht dat Pieter Omtzigt regelmatig 'huilend en schreeuwend' van tafel ging. De politicus reageert nu zelf op X: "Over mijn inzet behoeft geen onduidelijkheid te bestaan."

"Die man is gék", concludeert een anonieme bron van de krant die bij de gesprekken aanwezig was. Er zouden bij Omtzigt veel tranen gevloeid hebben en hij zou regelmatig tekeer zijn gegaan om zijn onvrede te uiten. De verhalen over emotionele uitbarstingen van Omtzigt zijn niet nieuw; bij de formatiegesprekken zou het er volgens de krant ook heftig aan toe zijn gegaan en bleek de NSC-voorman al licht ontvlambaar.

'Den Haag moet daar maar aan wennen'

Omtzigt reageert maandag via X op de verhalen die de ronde doen. "Het kabinet heeft vorige week de eerste begroting afgerond. Ook ik ben erbij betrokken. Dat was, laat ik het zo zeggen, een ongemakkelijke oefening in extraparlementaire verhoudingen", schrijft hij.

De politicus lijkt vooralsnog in ieder geval geen stapje terug te doen: "Ik kom op voor mensen die in de knel zitten omdat hun situatie mij raakt en ik niet van teflon ben. Den Haag moet daar maar aan wennen."