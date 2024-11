Omtzigt keert mogelijk 'voor kerst' weer terug in Kamer

Na weken van afwezigheid keert Pieter Omtzigt mogelijk dit jaar nog terug naar Den Haag. Dat meldt het AD donderdag. In september kondigde de NSC-leider zijn tijdelijke afwezigheid aan op sociale media vanwege gezondheidsproblemen, maar gaf toen geen exacte einddatum aan. Volgens de krant is ook geklaagd over de maandelijkse onkostenvergoedingen, van zo'n 6000 euro, die Omtzigt blijft ontvangen terwijl hij ziek thuis zit.

Na de mededeling dat hij een stap terug zou doen, peilde Hart van Nederland wat mensen op straat van deze beslissing vinden. In de video hierboven vertellen zij wat ze ervan vinden.

"De komende weken doe ik om gezondheidsredenen een stap terug", schreef de NSC-leider 11 september op X. Zijn plotselinge vertrek bracht veel onzekerheid, want hij is een van de grondleggers van het nieuwe kabinet en leider van een van de coalitiepartijen. Niemand wist ook hoe lang hij weg zou blijven uit Den Haag.

Inzetbaarheid

Maar volgens het AD komt er waarschijnlijk snel een einde aan de huidige situatie van zijn afwezigheid. Bronnen binnen zijn partij NSC zeggen dat Omtzigt vóór de feestdagen weer terugkeert in de Haagse politiek. Dit kan volgens ingewijden mogelijk al in de komende weken zijn, al is het nog onduidelijk in welke mate hij direct vol aan de slag zal gaan.

Als hij terugkeert, zal Omtzigt zijn taken als fractievoorzitter van NSC hervatten, vertelt een partijwoordvoerder aan de krant. Het is echter niet zeker of hij direct volledig inzetbaar is. Er wordt rekening mee gehouden dat hij de werkdruk mogelijk geleidelijk zal opbouwen om zijn gezondheid niet te overbelasten.

Oplopende kosten

De oplopende kosten van zijn afwezigheid en het ontbreken van een officiële ziekmelding hebben inmiddels vragen opgeroepen bij sommige Kamerleden. Zij vragen zich af of deze situatie wenselijk is, gezien de belastingdruk en het voorbeeld dat het zet. Omtzigt heeft zelf geen aanvullende reactie gegeven op deze zorgen.