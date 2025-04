Coenradie inmiddels even populair als Wilders onder PVV-achterban

Hij is al zo'n 20 jaar het gezicht van de partij, maar is niet langer de onbetwiste nummer 1: Geert Wilders moet in een nieuwe peiling van het Hart van Nederland-panel onder PVV-stemmers de koppositie delen met Kamervoorzitter Martin Bosma en staatssecretaris Ingrid Coenradie. Bosma krijgt daarbij van de PVV-stemmers een 6,8; Coenradie en Wilders beiden een 6,5.

Staatssecretaris van Justitie Coenradie ligt zelf intern onder vuur ligt na haar plan om gevangenen maximaal twee weken eerder vrij te laten vanwege nijpend cellentekorten. Een noodgreep, noemde ze het zelf: "een rotmaatregel". Maar Wilders moest er niets van weten. "Voor mijn part stop je acht mensen in een cel en laat je ze rechtop slapen", zei hij.

Binnen de PVV ontstond er rumoer, en volgens Haagse bronnen zou Wilders zelfs gedreigd hebben haar weg te sturen. Toch lijkt haar eigenzinnige koers haar geen windeieren te leggen: Coenradie eindigt verrassend hoog in de populariteitslijst.

Ook minister Marjolein Faber ligt onder vuur binnen de eigen achterban. Zij haalde zich de woede van veel Nederlanders op de hals door te weigeren koninklijke lintjes te ondertekenen voor vrijwilligers van het COA. Die beslissing leidde tot flinke ophef, ook binnen de partij. Faber scoort in het Hart van Nederland-panel dan ook een magere 5,7 – een onvoldoende die laat zien dat haar harde lijn niet bij iedereen in goede aarde valt.

Slechts drie PVV-bewindspersonen of Kamerleden krijgen een voldoende van hun eigen achterban. Naast Wilders en Coenradie scoort alleen Kamervoorzitter Martin Bosma nog een voldoende, met een 6,8. Bekende gezichten zoals Fleur Agema (5,9) en Marjolein Faber (5,7) blijven onder de streep.

De lage rapportcijfers voor veel ministers en Kamerleden laten zien dat PVV-kiezers kritisch blijven, ook als hun partij aan de knoppen zit. Vooral bewindspersonen met nieuwe of onopvallende rollen krijgen lage scores.