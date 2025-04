Bijna hele oppositie dient motie van wantrouwen in tegen Faber om lintjeskwestie

Bijna de hele oppositie heeft een motie van wantrouwen ingediend tegen asielminister Marjolein Faber om de lintjeskwestie. Frans Timmermans van GroenLinks-PvdA diende de motie in waarin het vertrouwen in de PVV-bewindsvrouw werd opgezegd, mede namens D66, CDA, ChristenUnie, SP, Volt, Partij voor de Dieren en DENK.

De motie van wantrouwen hing al in de lucht sinds de oppositie dinsdag aandrong op een debat over Fabers weigering om te tekenen voor lintjes voor vrijwilligers die vluchtelingen hebben geholpen. Tijdens het vragenuur liepen de irritaties hoog op omdat Faber telkens hetzelfde antwoord op vragen bleef herhalen.

De partijloze premier Dick Schoof en NSC-minister Judith Uitermark (Binnenlandse Zaken) hebben aangegeven dat zij wel zullen tekenen voor de lintjesvoordracht. "Er is geen eenheid van kabinetsbeleid", stelde Timmermans voordat hij het vertrouwen in de minister opzegde.

'Beschamende vertoning'

Rob Jetten (D66) sprak van een "beschamende vertoning" van het kabinet en de minister. Hij vindt het ook niet kunnen dat Faber geen excuses wil aanbieden voor haar uitspraak dat het vrijwilligerswerk haaks op haar beleid staat. Hij stelt dat het kabinet door haar uitspraken niet met één mond spreekt en dat Schoof daarbij niet normerend heeft opgetreden.

"Wij kunnen dit geen goed bestuur of volwassen politiek noemen", motiveerde CDA-leider Henri Bontenbal zijn steun. Faber heeft zijn partij waarschijnlijk nodig om haar asielwetten door de Eerste Kamer te krijgen, aangezien de coalitie daar geen meerderheid heeft.

Nicolien van Vroonhoven van NSC heeft in het debat aangegeven dat zij de motie van wantrouwen niet zal steunen. Maar de duofractievoorzitter heeft "wel haar irritaties" over het handelen van de asielminister.

Van de oppositiepartijen hebben alleen Forum voor Democratie, SGP en JA21 de motie van wantrouwen niet ondertekend. Maar ook deze partijen waren kritisch op de manier waarop Faber heeft gehandeld. Later op woensdag zal de Kamer meteen stemmen over de motie van wantrouwen.

Ook motie van wantrouwen tegen voltallige kabinet

DENK heeft een motie van wantrouwen ingediend tegen het voltallige kabinet en de Partij voor de Dieren tegen premier Dick Schoof. Stephan van Baarle (DENK) noemde de weigering van asielminister Marjolein Faber (PVV) om te tekenen voor koninklijke onderscheidingen voor vijf mensen die statushouders hebben geholpen "onversneden xenofobie en racisme".

Van Baarle diende uiteindelijk de motie in omdat Schoof geen afstand nam van de woorden van Faber. PvdD-fractievoorzitter Esther Ouwehand diende daarna een motie van wantrouwen tegen de premier in, omdat hij zijn verantwoordelijkheid volgens haar niet heeft genomen. Ouwehand had liever gezien dat Schoof Faber tot de orde had geroepen. "De minister-president gaat ook niet vrijuit."

Volt-Kamerlid Marieke Koekkoek diende een motie in waarin staat dat premier Schoof de betreffende vijf lintjes waarover het tijdens dit debat gaat zelf moet uitreiken.

ANP