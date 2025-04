Faber weigert wederom excuses, motie van wantrouwen dreigt

Asielminister Marjolein Faber maakt wederom geen excuses voor haar weigering lintjes goed te keuren voor vrijwilligers die met vluchtelingen werkten. Daarmee ziet het ernaar uit dat een motie van wantrouwen tegen haar wordt ingediend: voor onder meer het CDA waren excuses een harde voorwaarde om vertrouwen in Faber te houden.

Faber zegt niemand pijn te hebben willen doen met haar besluit om niet te tekenen. Maar omdat premier Dick Schoof en minister Judith Uitermark (Binnenlandse Zaken) wel bereid zijn de voordracht goed te keuren, krijgen de vrijwilligers hun onderscheiding alsnog. Daarom ziet Faber geen reden excuses te maken.

Het antwoord van de minister stemt Mirjam Bikker (ChristenUnie) "verdrietig". "We zitten in een heel bijzondere situatie: deze minister heeft haar eigen koninkrijkje ingericht." Hoe er nog sprake is van kabinetseenheid, vindt Bikker "heel ingewikkeld".

Lintje

Faber weigert daarnaast te beloven of ze wél haar handtekening zet als in de toekomst een vrijwilliger in de vluchtelingensector wordt voorgedragen voor een lintje. Daar wil de PVV-bewindsvrouw niet op vooruitlopen. "Ik weet niet wat er in de toekomst op mijn bureau komt. CDA-leider Henri Bontenbal vindt dat antwoord "ontzettend laf".

ANP