Fleur Agema (PVV) over lintjesgate: 'Ik zou zelf wel ondertekend hebben'

Minister Fleur Agema (Volksgezondheid) zou zelf wél haar handtekening hebben gezet onder de lintjes voor vrijwilligers in de vluchtelingenopvang, maar snapt dat collega's daar moeite mee kunnen hebben. Dat zegt ze woensdag in een interview met Hart van Nederland, te midden van de politieke ophef over het weigeren van ondertekening door partijgenoot Marjolein Faber.

"Ja, ik had ondertekend," zegt Agema, "maar ik snap wel dat collega’s het lastig kunnen vinden. Dat je daar wroeging mee kan krijgen." Ze vindt het vooral jammer dat de rel over de lintjes nu alle aandacht opslokt. "Ik heb vanmorgen een bestuurlijk akkoord getekend over zorgcoördinatie, en daar gaat het dan helemaal niet meer over vandaag. Dat vind ik heel erg jammer, want we doen best een heleboel goede dingen op het moment."

Het akkoord waar Agema op doelt, gaat over betere afstemming tussen zorgverleners zodat mensen sneller de juiste hulp krijgen, met name bij spoedsituaties en complexe gevallen.

'Dingen gebeuren'

Op de vraag of de lintjes-ophef voorkomen had kunnen worden, reageert Agema laconiek: "Dingen gebeuren." Agema kan zich voorstellen dat het voor Faber een lastige afweging was, maar benadrukt: "Ik zou het uiteindelijk wel doen, omdat het wordt voorgedragen door anderen. Anderen hebben daar het oordeel over geveld."

Volgens haar staat de eenheid binnen het kabinet niet ter discussie. "Natuurlijk zijn we als kabinet een eenheid. Dat staat voor mij buiten kijf." Ze wijst erop dat er gewoon overeenstemming was over de voordracht van de lintjes, ook al tekende Faber in eerste instantie niet. "Je kunt ook binnen de mogelijkheden iemand anders laten tekenen als je echt wroeging hebt. Dat is ook gedaan. De minister-president heeft dat gedaan, samen met de minister van BZK. Dus het is ook allemaal oplosbaar."