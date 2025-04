Schoof na felle kritiek oppositie alsnog naar lintjesdebat

Minister-president Dick Schoof komt toch naar de Tweede Kamer voor een debat over de eenheid binnen zijn kabinet. Dat meldt een woordvoerder van de partijloze premier. Eerder gaf Schoof aan liever een werkbezoek aan Apeldoorn voorrang te geven. De coalitiepartijen konden zich daar nog in vinden, maar vrijwel de hele oppositie eiste op scherpe toon dat hij wél aanwezig zou zijn in het debat.

In het debat moet Schoof uitleggen waarom hij vindt dat zijn kabinet nog altijd met één mond spreekt. Dat is onderwerp van discussie sinds asielminister Marjolein Faber (PVV) weigerde te tekenen voor de voordracht van vijf vrijwilligers in het vluchtelingenwerk voor een koninklijke onderscheiding. Schoof gaf aan dit wél te willen doen, wat tot flinke vragen leidde over de kabinetsdiscipline.

In de video bovenaan zie je wat Faber dinsdag zelf in de Kamer verklaarde over het weigeren van de lintjes.

Oppositie eist tekst en uitleg

Faber stuurde dinsdagavond laat nog een kort briefje naar de Kamer waarin ze alsnog haar steun uitsprak voor de voordrachten. Schoof dacht daarmee de kou uit de lucht te hebben gehaald en wilde de minister alleen naar het debat sturen. Maar onder meer GroenLinks-PvdA, D66, CDA en ChristenUnie noemden het briefje "volstrekt onvoldoende" en eisten dat ook de premier zich zou komen verantwoorden.

Het debat werd daarop geschorst, in afwachting van Schoofs reactie op een hernieuwde uitnodiging. Als hij bij zijn weigering was gebleven, zou er op verzoek van GroenLinks-PvdA-leider Frans Timmermans hoofdelijk gestemd zijn over een voorstel om hem alsnog te laten opdraven. Zover komt het nu niet: het debat wordt om 12.15 uur hervat.

ANP