Schoof niet bij debat over lintjesweigering Faber: 'Onacceptabel'

Minister-president Dick Schoof is woensdag niet aanwezig bij het Kamerdebat over asielminister Marjolein Faber (PVV), tot woede van de oppositie. Die noemt zijn afwezigheid "onacceptabel" en verwijt hem weg te duiken nu de eenheid van het kabinet onder druk staat.

Faber moet zich in het debat verantwoorden voor het weigeren van haar handtekening onder de voordracht voor een koninklijke onderscheiding. Het ging om vijf vrijwilligers die zich inzetten voor vluchtelingen. Volgens Faber is hun werk in strijd met haar beleid, dat gericht is op minder asielzoekers.

In de video bovenaan zie je wat Faber dinsdag zelf in de Kamer verklaarde over het weigeren van de lintjes.

De weigering leidde tot grote verontwaardiging in de Tweede Kamer. Tijdens het vragenuur toonde Faber weinig berouw. Ze benadrukte dat ze nog altijd achter haar beslissing staat. Later op de avond, na overleg met premier Schoof en de coalitiepartijen, kwam ze met een kort briefje waarin ze zich alsnog achter de voordrachten schaarde. Ze erkende daarin dat ze te veel nadruk had gelegd op haar persoonlijke beweegredenen en zei dat te betreuren.

'Onacceptabel'

De oppositie vindt dat ook premier Schoof zich moet verantwoorden, juist omdat de eenheid van het kabinet op het spel staat. "Onacceptabel en schadelijk voor zijn leiderschap", noemt GroenLinks-PvdA-leider Frans Timmermans het op X. "Als premier duik je niet als het moeilijk wordt, dan geef je tekst en uitleg. Ik verwacht de premier gewoon om 10:15 uur in de Kamer."

Ook SP-leider Jimmy Dijk uit stevige kritiek: "Schoof weigert naar het debat te komen, terwijl onder zijn verantwoordelijkheid deze chaos is ontstaan. Zo kun je niet verder. Schoof moet orde op zaken stellen binnen het kabinet. Maar hij kiest nu om problemen in het kabinet en in het land niet op te lossen."

Het debat over de eenheid van het kabinetsbeleid na lintjes-gate begint woensdag om 10.15 uur.

Hart van Nederland/ANP