Wilders nog steeds tegen eerder vrijlaten gevangenen: 'Voor mijn part acht mensen in één cel'

PVV-leider Geert Wilders vindt het nog steeds een heel slecht idee om gevangenen twee weken eerder vrij te laten bij een nijpend cellentekort. Deze maatregel staat in het plan van zijn partijgenoot en staatssecretaris Ingrid Coenradie (Justitie en Veiligheid). Afgelopen vrijdag zei Coenradie na de bekendmaking juist steun van Wilders te hebben.

"Nee, daar zullen we nooit mee instemmen", zei Wilders dinsdag voor de aanvang van de stemmingen. "Voor mijn part stop je acht mensen in een cel en laat je ze rechtop slapen. Maar je laat ze nooit eerder gaan."

Staatssecretaris Ingrid Coenradie (PVV) van Justitie en Veiligheid houdt vast aan haar voorstel om gevangenen maximaal veertien dagen eerder vrij te laten, maar zet ook in op de uitbreiding van het aantal meerpersoonscellen, zo is te zien in bovenstaande video.

De maatregel ligt dus gevoelig bij de PVV. Eerder had de staatssecretaris hierover ruzie met Wilders, waarbij de partijleider volgens verschillende media heeft gedreigd met haar vertrek. De PVV-leider zei dinsdag wel dat Coenradie hierin een eigen afweging mag maken. "Waarom zou ze geen staatssecretaris mogen blijven?", antwoordde hij op de vraag of ze hierom moest vertrekken.

Overvolle gevangenissen

Het plan van de staatssecretaris is om de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) de optie te geven om gevangenen maximaal twee weken eerder vrij te laten als dat noodzakelijk is door overvolle gevangenissen. Dat mag alleen bij gevangenen met een celstraf van maximaal een jaar en niet bij zedendelinquenten en plegers van ernstig geweld.

Dit is onderdeel van een pakket met ook andere maatregelen die ervoor moeten zorgen dat er meer ruimte komt in de gevangenissen. Zo kan een eerder gesloten afdeling van dertig plekken in Nieuwegein in april worden heropend. Coenradie onderzoekt op meerdere andere plekken of er cellen bij kunnen. Bovendien mag de DJI voor de vreemdelingendetentie bedoelde cellen op Schiphol drie maanden langer blijven gebruiken.

Keuzes

In de brief hierover van Coenradie staan veel goede dingen, vond Wilders. Hij zegt er ook begrip voor te hebben dat ze door de situatie in de gevangenissen keuzes moet maken. Maar dat begrip kan hij niet opbrengen voor de keuze om gevangenen vroeger vrij te laten, voegde hij er nog maar eens aan toe.

ANP