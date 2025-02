D66-plan tegen overvolle gevangenissen: enkelband in plaats van voorarrest

D66 komt met een plan om "code zwart" in gevangenissen aan te pakken. Er zijn te weinig cellen en daarom moet het aantal mensen dat in voorarrest zit worden verminderd, aldus de partij. In Trouw stelt D66 voor om deze mensen bijvoorbeeld een enkelband om te doen.

Voorarrest is de periode dat een verdachte wordt vastgehouden voordat zijn zaak door een rechter is beoordeeld. In ons land zitten relatief veel mensen in voorarrest. Als verdachten voortaan de uitkomst van de zaak thuis met een enkelband kunnen afwachten, komen er in de gevangenissen meer plekken vrij voor "echte criminelen", zegt de partij.

Als je in Nederland de wet overtreedt en wordt betrapt, volgt er een straf. Dit kan variëren van een geldboete tot een (voorwaardelijke) gevangenisstraf. In de video bovenaan leggen we uit hoe het rechtssysteem in Nederland werkt.

Bovendien is een dergelijke maatregel goedkoper, aldus D66-Kamerlid Joost Sneller. Het zou ook goedkoper zijn, omdat iemand die in voorarrest zit honderden euro's per dag kost en een enkelband tientallen euro's. "Daarnaast betaalde de overheid vorig jaar bijna 9 miljoen euro aan schadevergoeding aan meer dan vierduizend mensen die achteraf onterecht vastzaten", zegt Sneller tegen de krant.

Meerdere partijen, waaronder NSC, zijn positief over het plan van D66. PVV, BBB en VVD zijn daarentegen minder enthousiast. Volgende maand wordt er in de Tweede Kamer over gestemd.

Code zwart

In december sprak Coenradie van "code zwart" vanwege de overvolle gevangenissen, wat leidde tot de beslissing om gedetineerden drie dagen eerder vrij te laten. Ze suggereerde toen dat er mogelijk meer maatregelen zouden volgen.