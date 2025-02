Gevangenen mogelijk twee weken eerder vrij door krapte in gevangenissen

Staatssecretaris Ingrid Coenradie (Justitie, PVV) overweegt gevangenen twee weken eerder vrij te laten vanwege de aanhoudende capaciteitsproblemen in de gevangenissen. Dit werd bevestigd door ingewijden tegenover het ANP na berichtgeving van de NOS. Het is nog niet zeker of het plan daadwerkelijk wordt uitgevoerd, maar de kans is groot dat gevangenen eerder worden vrijgelaten dan volgens de huidige regeling.

In december sprak Coenradie van "code zwart" vanwege de overvolle gevangenissen, wat leidde tot de beslissing om gedetineerden drie dagen eerder vrij te laten. Ze suggereerde toen dat er mogelijk meer maatregelen zouden volgen. "De verwachting is dat dit voor een beperkte periode ruimte biedt", zei ze toen. Het plan moet nog goedgekeurd worden door de ministerraad.

Naast dat de gevangenissen overvol zitten, is er ook een wachtlijst voor tbs-cliënten. Hoe dat zit, zie je in de video bovenaan dit artikel.

Politici niet akkoord

VVD-Kamerlid Ulysse Ellian reageerde op X: "Gaat niet gebeuren. Dan maar meer gedetineerden op een cel en snel nieuwe afdelingen en gevangenissen openen." Hij benadrukt dat de uitvoering van gevangenisstraffen een "fundament van de rechtsstaat" is.

PVV-leider Geert Wilders, die Coenradie zelf heeft voorgedragen, reageerde met "No way". "Hiermee gaat de PVV-fractie nooit akkoord. Stop maar meer mensen op een cel."

Coenradie gaf in haar eerdere brief al aan weinig andere opties te zien. Het alternatief zou zijn om gedetineerden uit politiecellen vrij te laten, wat zij als "nog onwenselijker" beschouwde.

