Gevangenissen vol: gedetineerden mogen eerder naar huis

De gevangenissen en politiebureaus zitten zo vol dat er vanaf deze week geen plek meer is voor nieuwe gedetineerden of arrestanten. Daarom mogen gedetineerden aan het eind van hun straf vooralsnog drie dagen eerder naar huis gestuurd worden. Dat heeft justitiestaatssecretaris Ingrid Coenradie bekendgemaakt.

Als je in Nederland de wet overtreedt en wordt betrapt, volgt er een straf. Dit kan variëren van een geldboete tot een (voorwaardelijke) gevangenisstraf. In de video bovenaan leggen we uit hoe het rechtssysteem in Nederland werkt.

De justitiestaatssecretaris spreekt van "een code zwart-situatie" in het gevangeniswezen. Door het eerdere vertrek wordt ruimte gemaakt voor nieuwe gedetineerden. Volgens haar is deze maatregel "onontkoombaar". Ze verwacht ook dat binnenkort het aantal dagen dat gevangenen eerder naar huis mogen nog groter wordt. Daartoe werkt ze aan "een noodventiel" in de huidige regels. Deze optie wil ze alleen inzetten als er op een moment echt geen plaats meer is in een gevangenis of politiebureau, schrijft ze in een Kamerbrief.

Echt ziek van

Coenradie wijst erop dat het heenzenden uit politiecellen nog onwenselijker zou zijn, omdat daar mensen zitten die net zijn aangehouden of voorlopig vast moeten blijven zitten op verdenking van een recent strafbaar feit. De PVV-staatssecretaris meldt dat ze "er echt ziek van is", maar dat het de enige manier is om arrestanten en daders te kunnen blijven plaatsen.

Volgens Justitie zitten de cellen vol, omdat er te weinig capaciteit is. Er is al tijdenlang een groot personeelstekort, waardoor al eerder maatregelen werden genomen. Zo zijn de laatste maanden wekelijks tientallen gedetineerden al op vrijdag weggestuurd, voor het weekend, als hun straf anders op maandag zou eindigen. Nu kan dit dus elke dag van de week gebeuren.

ANP