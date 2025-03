Coenradie zet toch in op vervroegde vrijlating gevangenen, wil ook meerpersoonscellen

Staatssecretaris Ingrid Coenradie (PVV) van Justitie en Veiligheid houdt vast aan haar voorstel om gevangenen maximaal veertien dagen eerder vrij te laten, maar zet ook in op de uitbreiding van het aantal meerpersoonscellen. Dat melden Haagse bronnen aan de politieke redactie van Hart van Nederland. Eerder had Coenradie ruzie met Wilders over het plan.

Al maanden werkt Coenradie aan een plan om het schrijnende cellentekort op te lossen en ze lijkt een tijdelijke oplossing te hebben gevonden. De staatssecretaris wil gevangenen met een gevangenisstraf tot één jaar in uiterste gevallen maximaal veertien dagen eerder vrijlaten. Dit geldt niet voor zedendelinquenten of veroordeelden van ernstige misdrijven.

Het vervroegd vrijlaten van gevangenen zal alleen in hoogstnoodzakelijke gevallen gebeuren, wanneer er echt geen plek meer is. De duur wordt bepaald op basis van de situatie en zal zo kort mogelijk zijn, met een maximum van twee weken.

Begin februari lekte dit voorstel van Coenradie uit, wat leidde tot een felle ruzie met Geert Wilders. De PVV-leider dreigde haar zelfs weg te sturen als zij het voorstel zou indienen. "No way. Hiermee gaat de PVV-fractie nooit akkoord. Stop maar meer mensen op een cel", tweette hij destijds. Toch lijkt de staatssecretaris vastbesloten om haar plan vrijdag in de ministerraad te presenteren.

Samen in de cel

Om tegemoet te komen aan haar critici, die liever meerdere gevangenen op één cel zien, zet Coenradie ook in op uitbreiding van het aantal meerpersoonscellen. In sommige delen van het land is ruimte gevonden om dit mogelijk te maken.

Eerder gaf Coenradie aan hier geen voorstander van te zijn, omdat dit de druk op het gevangenispersoneel vergroot en de veiligheid vermindert. De staatssecretaris ziet nu toch mogelijkheden voor een uitbreiding van het aantal meerpersoonscellen, door personele meevallers en een aantal verbouwingen die zo goed als gereed zijn.

Het vervroegd vrijlaten van gevangenen en de uitbreiding van het aantal meerpersoonscellen maken deel uit van het voorstel dat staatssecretaris Coenradie vrijdagochtend in de ministerraad zal presenteren.

Noodgevangenissen

Eerder deze week meldde het Algemeen Dagblad dat de staatssecretaris ook twee noodgevangenissen wil bouwen om extra capaciteit te creëren. Beide complexen worden gebouwd in wat wordt omschreven als 'de regio'. Eén van de locaties is al bekend: bij de PI Ter Peel in Limburg. Voor de tweede gevangenis worden nog meerdere locaties overwogen.

Toch blijft dit slechts een tijdelijke oplossing. Het structurele probleem van personeelstekorten en een gebrek aan cellen blijft bestaan. Bovendien is het nog onduidelijk of kritische partijen zoals de PVV, de partij van Coenradie, of de VVD het zullen accepteren als dit plan door de ministerraad wordt aangenomen.