Coenradie wil 'honderden miljoenen euro's' voor oplossen druk op gevangenissen

Het gevangenisprobleem in Nederland wordt steeds nijpender. Staatssecretaris Ingrid Coenradie (Justitie) is in een politieke storm terechtgekomen nadat haar plan om gedetineerden twee weken eerder vrij te laten uitlekte. Dit voorstel, bedoeld om het celtekort te verlichten, stuit op felle kritiek van haar eigen partij PVV en coalitiepartners VVD en BBB. Geert Wilders zou zelfs hebben gedreigd met een motie van wantrouwen of het wegsturen van Coenradie.

Om toch met oplossingen te komen, bezoekt de staatssecretaris de gevangenis in Nieuwegein. "Nog meer gedetineerden op een kamer gaat echt niet lukken."

De krapte in de gevangenissen zorgt voor oplopende spanningen binnen de coalitie. Waar Coenradie pleit voor vervroegde vrijlating van gevangenen, willen PVV, VVD en BBB juist meer gedetineerden in één cel plaatsen. "Ik laat me er niet door afleiden", zegt de staatssecretaris over de interne druk. Volgens haar is het simpelweg niet haalbaar om cellen verder te vullen zonder grote risico’s. "Nog meer gedetineerden op een kamer gaat echt niet lukken, ik moet ook denken aan de veiligheid van mijn mensen", benadrukt ze.

Een van die mensen is cipier Marian, die de minister woensdag door de gevangenis begeleidt. "Ik heb een voorkeur voor eenpersoonscellen", vertelt ze. "In een tweepersoonscel voel ik mij al snel onveilig. Er is veel minder ruimte om te handelen, mocht dat nodig zijn."

Meer geld nodig om problemen gevangenissen op te lossen

De oplossing volgens Coenradie? Meer geld. "Honderden miljoenen euro’s" moeten naar de gevangenissen om het personeelstekort en ruimtegebrek aan te pakken, bevestigt haar woordvoerder na berichtgeving van de NOS en het AD. Dit geld moet worden opgenomen in de voorjaarsnota en mag niet ten koste gaan van andere onderdelen binnen Justitie, benadrukt de staatssecretaris.

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), verantwoordelijk voor de gevangenissen, beschikt jaarlijks over ruim 3 miljard euro, waarvan bijna de helft naar personeel gaat. Toch blijft het tekort aan cipiers oplopen. Dit zorgt ervoor dat er steeds minder ruimte is om gevangenen vast te houden, waardoor eerder vrijlaten volgens Coenradie de enige haalbare optie lijkt.

Druk op minister neemt toe

Momenteel worden gedetineerden al drie dagen eerder vrijgelaten om celruimte vrij te maken. Coenradie wil dat uitbreiden naar twee weken, maar stuit op fel verzet vanuit haar eigen partij en de coalitie. Donderdagavond zou dit intern tot een botsing hebben geleid tussen haar en PVV-leider Geert Wilders, die absoluut geen kortere straffen wil.

Het gevangenisbeleid wordt een steeds gevoeliger thema binnen de politiek. Waar de staatssecretaris benadrukt dat er structureel geld nodig is, willen haar partijgenoten juist streng blijven op strafuitvoering. Met het dreigement van een motie van wantrouwen lijkt de druk op Coenradie verder toe te nemen. Hoe lang ze deze koers kan blijven varen, is dan ook de vraag.